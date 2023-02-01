الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الإيرادات الكاملة لأفلام دور العرض المصرية قبل طرح أعمال جديدة

افلام السينما
افلام السينما

تشهد دور العرض السينمائي اليوم الأربعاء، طرح عدد من الأفلام الجديدة ومنها فيلم "جروب الماميز" بطولة روبي ومحمد ثروت، وفيلم "انا لحبيبي" بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس حيث تدخل هذه الأفلام قائمة المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم يزخم بالأعمال السينمائية الجديدة التي أعادت للسينما الحياة والمنافسة من جديد. 

إيرادات الأفلام المعروضة

وفي التقرير التالي، يرصد «الدستور» إجمالي إيرادات الأفلام المعروضة حاليًا قبل انضمام أفلام جديدة للقائمة. 

وتصدر فيلم "نبيل الجميل أخصائي التجميل" للفنان محمد هنيدي، قائمة الأفلام المصرية المعروضة بدور السينما محققًا  28 مليون و 700 ألف جنيه في 5 أسابيع عرض.

الفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب.

بينما جاء فيلم "شلبي" للنجم كريم محمود عبدالعزيز في المركز الثاني بترتيب قائمة الأفلام المعروضة في السينما، حيث حقق إجمالي إيرادات بلغت 11 مليون و 300 الف جنيه فى 4 أسابيع عرض.

رامز في المقدمة.. إجمالي إيرادات أفلام السينما في إجازة نصف العام 2023

أفضل 10 أفلام عن «كليوباترا».. ملكة مصر الأكثر جمالا وجاذبية

طرح 3 أفلام جديدة بدور العرض السينمائي في فبراير

أفلام نادرة.. عيون آسيا داغر الساحرة

وهو من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي. 

وحقق  فيلم "أخي فوق الشجرة" إجمالي إيرادات بلغت 6 ملايين و 900 ألف جنيه في أسبوعي عرض.

وفيلم "أخي فوق الشجرة" من بطولة رامز جلال، وتارا عماد، ونسرين طافش، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وجاء في المركز الرابع من حيث إجمالي الإيرادات فيلم “المطاريد” محققا 2 مليون و 300 الف جنيه في أول أسبوع عرض. 

ويشارك أحمد حاتم في بطولة فيلم “المطاريد” كلًا من “إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى”.

وحقق فيلم “اتنين للايجار” لبيومي فؤاد ومحمد ثروت اجمالي ايرادات بلغت 900 الف جنيه في أول أسبوع عرض. 

فيلم “اتنين للإيجار” تأليف محمد القواشتي، وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف، كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتي يشاركن كضيفات شرف: إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعي، ثراء جبيل، وعدد آخر من الفنانين.

إيرادات الايرادات الكلية لأفلام دور العرض الايرادات الكلية لأفلام دور العرض المصرية ايرادات افلام السينما 2023 سينما

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة المؤرخ محمد صابر عرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أجواء شتوية بمعرض القاهرة للكتاب

«نحن والذكاء الصناعى» فى ندوة بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية

الجيش الإسرائيلى يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة.. ودعوة عاجلة لاجتماع «الكابينت»

موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة