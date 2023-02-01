الإيرادات الكاملة لأفلام دور العرض المصرية قبل طرح أعمال جديدة

تشهد دور العرض السينمائي اليوم الأربعاء، طرح عدد من الأفلام الجديدة ومنها فيلم "جروب الماميز" بطولة روبي ومحمد ثروت، وفيلم "انا لحبيبي" بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس حيث تدخل هذه الأفلام قائمة المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم يزخم بالأعمال السينمائية الجديدة التي أعادت للسينما الحياة والمنافسة من جديد.

إيرادات الأفلام المعروضة

وفي التقرير التالي، يرصد «الدستور» إجمالي إيرادات الأفلام المعروضة حاليًا قبل انضمام أفلام جديدة للقائمة.

وتصدر فيلم "نبيل الجميل أخصائي التجميل" للفنان محمد هنيدي، قائمة الأفلام المصرية المعروضة بدور السينما محققًا 28 مليون و 700 ألف جنيه في 5 أسابيع عرض.

الفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب.

بينما جاء فيلم "شلبي" للنجم كريم محمود عبدالعزيز في المركز الثاني بترتيب قائمة الأفلام المعروضة في السينما، حيث حقق إجمالي إيرادات بلغت 11 مليون و 300 الف جنيه فى 4 أسابيع عرض.

وهو من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وحقق فيلم "أخي فوق الشجرة" إجمالي إيرادات بلغت 6 ملايين و 900 ألف جنيه في أسبوعي عرض.

وفيلم "أخي فوق الشجرة" من بطولة رامز جلال، وتارا عماد، ونسرين طافش، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وجاء في المركز الرابع من حيث إجمالي الإيرادات فيلم “المطاريد” محققا 2 مليون و 300 الف جنيه في أول أسبوع عرض.

ويشارك أحمد حاتم في بطولة فيلم “المطاريد” كلًا من “إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى”.

وحقق فيلم “اتنين للايجار” لبيومي فؤاد ومحمد ثروت اجمالي ايرادات بلغت 900 الف جنيه في أول أسبوع عرض.

فيلم “اتنين للإيجار” تأليف محمد القواشتي، وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف، كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتي يشاركن كضيفات شرف: إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعي، ثراء جبيل، وعدد آخر من الفنانين.