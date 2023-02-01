الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رامز في المقدمة.. إجمالي إيرادات أفلام السينما في إجازة نصف العام 2023

اخي فوق الشجرة
اخي فوق الشجرة

استطاعت أفلام موسمي منتصف العام الدراسي ورأس السنة تحقيق إيرادات متفاوتة خلال الأيام الماضية في وسط تنافس شديد بين الأفلام المعروضة لتصدر شباك التذاكر، ووصل إجمالي ما حققته الأفلام المعروضة أمس مليون و370 ألف جنيه.

إيرادات أفلام السينما 2023

و جاء في المركز الأول فيلم « أخي فوق الشجرة » حيث حقق أمس 450 ألف جنيه فقط. 

والفيلم من بطولة النجم رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

نبيل الجميل أخصائي تجميل

بينما جاء  في المركز الثاني فيلم « نبيل الجميل أخصائي تجميل » محققًا 382 ألف جنيه.

وهو من  تأليف أمين جمال، ومحمد محرز، إخراج خالد مرعى، بطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر.  

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فيلم المطاريد

وجاء في المركز الثالث « فيلم المطاريد »، الذي حقق أمس الإثنين، إيرادات بلغت  252 ألف جنيه، وهو من تأليف صلاح الجهيني، إخراج ياسر سامي، بطولة إياد نصار، تارا عماد، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد حاتم، محمود البزاوي، مصطفى غريب. 

فيلم شلبي

وفي المركز الرابع يأتي « فيلم شلبي » محققا أمس ايرادات بلغت 233 ألف جنيه. 

وهو بطولة كريم محمود عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، إخراج بيتر ميمي، تاليف مصطفى حمدي.

فيلم اتنين للايجار

وقبع في المركز الخامس والأخير « فيلم اتنين للايجار» حيث حقق أمس إيرادات بلغت 97 الف جنيه فقط، وهو من بطولة بيومى فؤاد ومحمد ثروت، إنتاج إسعاد يونس، ويظهر كضيوف شرف كل من الفنانة إيمان السيد، عارفة عبدالرسول، زينة منصور، سليمان عيد، سلوى محمد على، ليلى عز العرب، رانيا يوسف، ميرهان حسين، ناهد السباعى، دياب، محمد لطفى، ثراء جبيل، إيناس مكى، وتأليف أسماء غازى، وإخراج شادي على.

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