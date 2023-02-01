دور نشر تعلن تقديم خصومات تصل إلى 50% للطلاب بمعرض الكتاب

أعلنت دور نشر في اليوم السابع من الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، عن تقديم خصمات تصل إلى 50% للطلاب.

وشهد اليوم السابع إقبالًا كبيرًا من طلاب الجامعات.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".