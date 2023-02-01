الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شاب تسبب فى وفاة طفل وإصابة والدته بالإسكندرية

حبس شاب
حبس شاب

أمرت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، الأربعاء، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسببه في وفاة طفل أثناء قيادته السيارة بأحد الشوارع وإصابة والدته.

كان تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغًا يفيد بوجود حادث تصادم فى شارع المشير، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المرور وتبين إصابة سيدة وطفل لفظ أنفاسه الأخيرة فى حادث تصادم سيارتين بعد اختلال عجلة القيادة فى ساعات متأخرة من الليل.

تم نقل السيدة إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتمت إزالة آثار الحادث وفتح الطريق، تحفظت الأجهزة الأمنية على المتسبب فى الحادث والسيارات تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة.

طفل الإسكندرية حبس قسم شرطة سيدى جابر التحقيقات

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