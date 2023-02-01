الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

زحام كبير على جناح سور الأزبكية في معرض الكتاب (صور)

سور الأزبكية في معرض
سور الأزبكية في معرض الكتاب

شهد جناح سور الأزبكية في صالة رقم (4) بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، إقبالًا كبيرًا في سابع أيام معرض القاهرة.

واختار زوار المعرض جناح سور الأزبكية، نظرًا لخصوماته الكبيرة على الكتب والإصدارات، وأسعاره البسيطة مقارنة بأسعار باقي الأجنحة.

ويواصل الآلاف توافدهم على معرض الكتاب في دورته الرابعة والخمسون، بعد أن تخطى عدد الزوار حاجز المليون زائر أول أمس.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وتواجدت أعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

سور الأزبكية في معرض الكتاب
سور الأزبكية في معرض الكتاب

سور الأزبكية في معرض الكتاب
سور الأزبكية في معرض الكتاب

سور الأزبكية في معرض الكتاب
سور الأزبكية في معرض الكتاب
الأزبكية الأجنحة الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة للكتاب هذا العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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