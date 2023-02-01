الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مصطفى مدبولى: إضافة أنشطة جديدة للرخصة الذهبية.. ونشجع المستثمرين للحصول عليها

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شكل الرخصة الذهبية للمستثمرين، مؤكدًا أن الدولة تسارع الخطى من أجل تشجيع القطاع الخاص.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أنه تمت إضافة أنشطة استثمارية جديدة إلى نظام الرخصة الذهبية من أجل تنفيذ جميع المشروعات التنموية في جميع المجالات، وسوف نوسع مجالات الأنشطة التي يسري عليها إصدار الرخصة الذهبية وبالفعل اليوم تمت الموافقة على إصدار 4 رخص أخرى. 

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تدعم وتمكن القطاع الخاص وتشجع على التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لخلق فرص عمل جديدة، وهذا توجه مهم من الدولة حريصة عليه وسوف نشهد الفترة القادمة إصدار عدد كبير من الرخص. 

ودعا رئيس الوزراء المستثمرين للتقديم للحصول على الرخصة الذهبية.

ئيس الوزراء التقنيات الحديثة الجهات المعنية الدكتور مصطفى مدبولي الرخص الذهبية المشروعات التنموية خلق فرص عمل لقطاع الخاص

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