«سلامة الغذاء» تاستعرض مع ملحق البرازيل الزراعي منظومة فحص الرسائل الواردة

استعرض رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، مع الملحق الزراعي الجديد بسفارة البرازيل بالقاهرة روفائيل مهنا، منهجية وإدارة منظومة فحص الرسائل الواردة من البرازيل التي تتبناها الهيئة خاصة منتجات اللحوم ومصنعاتها وفول الصويا والذرة.

وذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء - في بيان لها اليوم الأربعاء - أن الهوبي استعرض أيضا طرق وآليات التحاليل التي تجرى عليها للوقوف على ثبات وفاعلية تطبيق نظم سلامة الغذاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووجه الهوبي الدعوة للجانب البرازيلي لإيفاد وفد رسمي للقاهرة لعقد لقاءات موسعة مع المسؤولين المصريين، للوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه المصدرين البرازيليين للسوق المصري، والعمل على إيجاد حلول لها بما يتسق مع القواعد والتشريعات المصرية التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ومن جانبه، أكد الملحق الزراعي الجديد بسفارة البرازيل بالقاهرة روفائيل مهنا أهمية اللقاء الذي جمعه بالدكتور طارق الهوبي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز كافة أوجه التعاون الاقتصادي مع مصر، وبصفة خاصة زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خلال المرحلة المقبلة.

وبدوره، أشاد الملحق الزراعي البرازيلي المنتهية فترة مهامه في القاهرة سيزر تيليس بالدور الهام للهيئة القومية لسلامة الغذاء كجهة رقابية خدمية في الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية في السوق البرازيلي بصفة خاصة والأسواق العالمية بصفة عامة.

كانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قد حسمت الشائعات التى زعمت الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق، مشدده على أن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق آمنة تمامًا، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل الهيئة، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.