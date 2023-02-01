الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد رفع حالة التأهب.. هل تستعد الصين لمواجهة عسكرية مع تايوان؟

الصين وتايوان
الصين وتايوان

أعلنت تايوان، وضع أسطولها البحري في حالة تأهب ونشطت أنظمة الصواريخ ردًا على العمليات القريبة لـ 34 طائرة عسكرية صينية وتسع سفن حربية.

ويأتي الانتشار الصيني الواسع النطاق في الوقت الذي تزيد فيه بكين استعداداتها لحصار محتمل أو هجوم مباشر على تايوان أثار مخاوف كبيرة بين القادة العسكريين في الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لتايوان، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وفي مذكرة الشهر الماضي، أصدر الجنرال مايك مينيهان من القوات الجوية الأمريكية، تعليماته للضباط بالاستعداد للصراع الأمريكي الصيني حول تايوان في عام 2025. 

وبصفته رئيسًا لقيادة التنقل الجوي، فإن مينيهان لديه فهم عميق للجيش الصيني وتردد ملاحظاته الشخصية يدعو في الولايات المتحدة لاستعدادات مشددة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن 20 طائرة صينية عبرت الخط الأوسط في مضيق تايوان الذي لطالما كان منطقة عازلة غير رسمية بين الجانبين، والتي انقسمت وسط حرب أهلية عام 1949.

وقالت وزارة الدفاع اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة التايوانية "راقبت الوضع ... للرد على هذه الأنشطة".

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رئيسة تايوان: الحرب مع الصين ليست خيارًا ولكن على بكين احترام استقلالنا

الصين تهدد الدول الغربية بالرد بسبب تايوان

وأرسلت الصين سفنًا حربية وقاذفات قنابل وطائرات مقاتلة وطائرات دعم إلى المجال الجوي بالقرب من تايوان بشكل شبه يومي، على أمل إضعاف الموارد الدفاعية المحدودة للجزيرة وتقويض الدعم للرئيسة المؤيدة للاستقلال تساي إنغ ون.

كما واجهت الطائرات المقاتلة الصينية طائرات عسكرية من الولايات المتحدة ودول حليفة لها فوق المجال الجوي الدولي في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، فيما وصفته بكين بأنه مناورات خطيرة وخطيرة.

وأدت سلسلة من الزيارات في الأشهر الأخيرة قام بها سياسيون أجانب إلى تايوان، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي والعديد من السياسيين من الاتحاد الأوروبي، إلى إظهار القوة العسكرية من كلا الجانبين.

رداً على زيارة بيلوسي في أغسطس، نظمت الصين مناورات حربية حول الجزيرة وأطلقت صواريخ فوقها في المحيط الهادئ.

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بعد بيلوسي.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يعتزم زيارة تايوان

كيف تستعد تايوان للمواجهة مع الصين

واستجابت تايوان لتهديدات الصين من خلال طلب المزيد من الأسلحة الدفاعية من الولايات المتحدة، والاستفادة من اقتصادها عالي التقنية لتقوية العلاقات الخارجية وتنشيط صناعة الأسلحة المحلية.

وجرى تمديد الخدمة العسكرية الإجبارية للرجال من أربعة أشهر إلى عام واحد، وتظهر استطلاعات الرأي العام مستويات عالية من الدعم لزيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة تهديدات الصين.

وفي مقابلة الشهر الماضي، قال مبعوث تايوان إلى الولايات المتحدة، إن الجزيرة تعلمت دروسًا مهمة من حرب أوكرانيا من شأنها أن تساعدها في ردع أي هجوم تشنه الصين أو الدفاع عن نفسها في حالة غزوها.

وقال السفير التايواني في واشنطن، بي كيم هسياو، إن هناك تركيزًا جديدًا على إعداد جنود الاحتياط والمدنيين لهذا النوع من القتال الذي يخوضه الأوكرانيون ضد روسيا.

وأضاف هسياو لوكالة أسوشيتد برس: "كل ما نقوم به الآن هو منع تكرار الألم والمعاناة من مأساة أوكرانيا في السيناريو الذي وضعناه في تايوان لذا في نهاية المطاف، نسعى لردع استخدام القوة العسكرية. ولكن في أسوأ السيناريوهات، نتفهم أنه يتعين علينا أن نكون مستعدين بشكل أفضل".

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تايوان تدين التدربيات العسكرية التى أجرتها الصين بالقرب من الجزيرة

تايوان بكين الانتشار الصيني الولايات المتحدة القوات الجوية الأمريكية

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وائل لطفي

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