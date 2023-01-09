الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايوان تدين التدربيات العسكرية التى أجرتها الصين بالقرب من الجزيرة

تايوان
تايوان

أدانت الرئاسة في تايوان، الإثنين، التدريبات العسكرية الأخيرة التي أجرتها الصين بالقرب من الجزيرة، معتبرة أن "السلام والاستقرار في مضيق تايوان والمنطقة هي مسؤولية مشتركة لكل من تايوان والصين".

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز فقد شددت الرئاسة التايوانية في بيانها، على أن "موقف تايوان واضح جداً في عدم تصعيدها أو إثارة الخلافات"، وأضافت "بل ستدافع عن سيادتها وأمنها".

وتصاعدت وتيرة التوتر بين تايوان والصين في أغسطس الماضي، على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.

وأجرت الصين خلال الفترة الماضية، مناورات عسكرية عديدة في محيط الجزيرة، وسط إدانات دولية وتحذيرات من غزو صيني محتمل للجزيرة.

تايوان ترصد 22 طائرة عسكرية صينية و3 سفن بحرية تنتهك سيادتها

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني التايوانية عن رصد 22 طائرة عسكرية صينية وثلاث سفن بحرية تنتهك سيادة البلاد، خلال يومي الجمعة والسبت.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (تايوان نيوز) المحلية: إنه ردًا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.

وأضافت الوزارة أن 16 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي عبرت خط الوسط لمضيق تايوان، ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي جنوب غرب تايوان.

وذكرت الصحيفة أن الصين أرسلت - هذا الشهر - 94 طائرة عسكرية و23 سفينة بحرية حول تايوان. 

من جانبه، قال الأمين العام السابق لحلف الناتو أندرس فوج راسموسن، إنه يتعين على أوروبا المساعدة في ردع الصين عن مهاجمة تايوان.

وطالب راسموسن، القادة الأوروبيين بالالتزام علنًا بقطع وصول الصين إلى الاقتصاد العالمي إذا تحركت في تايوان، لافتًا إلى أن توضيح العواقب الاقتصادية الخطيرة لأي هجوم الآن سيكون رادعًا قويًا، وفقًا لموقع «أكسيوس».

كما أشاد راسموسن بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن المتكررة بأن الولايات المتحدة ستساعد تايوان في حالة تعرضها لهجوم من الصين، لافتًا إلى أنه تم استبدال الغموض الاستراتيجي بالوضوح الاستراتيجي.

وتابع الأمين العام السابق للحلف: "الناتو ليس له دور مباشر يلعبه في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التجمعات مثل المجموعة الرباعية هي الأنسب لدعم السلام والاستقرار في تلك المنطقة".

 

 

 

تايوان التدريبات العسكرية الأخيرة الصين الجزيرة مضيق تايوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 9 يناير 2023 فى البنوك المصرية

سعر الذهب اليوم الإثنين 9 يناير 2023 بالجرام بدون مصنعية فى سوق الصاغة

أمطار على القاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 9 يناير 2023

خريطة سقوط المطر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة بمصر اليوم الإثنين 9 يناير

موعد صرف مرتبات يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس