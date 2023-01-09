تايوان تدين التدربيات العسكرية التى أجرتها الصين بالقرب من الجزيرة

أدانت الرئاسة في تايوان، الإثنين، التدريبات العسكرية الأخيرة التي أجرتها الصين بالقرب من الجزيرة، معتبرة أن "السلام والاستقرار في مضيق تايوان والمنطقة هي مسؤولية مشتركة لكل من تايوان والصين".

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز فقد شددت الرئاسة التايوانية في بيانها، على أن "موقف تايوان واضح جداً في عدم تصعيدها أو إثارة الخلافات"، وأضافت "بل ستدافع عن سيادتها وأمنها".



وتصاعدت وتيرة التوتر بين تايوان والصين في أغسطس الماضي، على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.



وأجرت الصين خلال الفترة الماضية، مناورات عسكرية عديدة في محيط الجزيرة، وسط إدانات دولية وتحذيرات من غزو صيني محتمل للجزيرة.

تايوان ترصد 22 طائرة عسكرية صينية و3 سفن بحرية تنتهك سيادتها

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني التايوانية عن رصد 22 طائرة عسكرية صينية وثلاث سفن بحرية تنتهك سيادة البلاد، خلال يومي الجمعة والسبت.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (تايوان نيوز) المحلية: إنه ردًا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.

وأضافت الوزارة أن 16 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي عبرت خط الوسط لمضيق تايوان، ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي جنوب غرب تايوان.

وذكرت الصحيفة أن الصين أرسلت - هذا الشهر - 94 طائرة عسكرية و23 سفينة بحرية حول تايوان.

من جانبه، قال الأمين العام السابق لحلف الناتو أندرس فوج راسموسن، إنه يتعين على أوروبا المساعدة في ردع الصين عن مهاجمة تايوان.

وطالب راسموسن، القادة الأوروبيين بالالتزام علنًا بقطع وصول الصين إلى الاقتصاد العالمي إذا تحركت في تايوان، لافتًا إلى أن توضيح العواقب الاقتصادية الخطيرة لأي هجوم الآن سيكون رادعًا قويًا، وفقًا لموقع «أكسيوس».

كما أشاد راسموسن بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن المتكررة بأن الولايات المتحدة ستساعد تايوان في حالة تعرضها لهجوم من الصين، لافتًا إلى أنه تم استبدال الغموض الاستراتيجي بالوضوح الاستراتيجي.

وتابع الأمين العام السابق للحلف: "الناتو ليس له دور مباشر يلعبه في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التجمعات مثل المجموعة الرباعية هي الأنسب لدعم السلام والاستقرار في تلك المنطقة".