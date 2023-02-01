الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مسؤلو «القاهرة الجديدة» يتابعون مشروعات البنية التحتية لأراضي «بيت الوطن»

امين غنيم
امين غنيم

أجرى المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينه القاهرة الجديدة، جولة ميدانية برافقة المهندس حسام محمد قمر، نائب رئيس الجهاز لمنطقة الامتداد والمشرف على المرافق، لمتابعة الخطة الموضوعة وفقاً للبرنامج الزمنى لتسليم قطع الاراضى  الحاجزين بالمناطق المختلفة بمنطقة  بيت الوطن بالامتداد الشرقي بالمدينة، حيث يأتي ذلك في ضوء استراتيجية الدولة بالاهتمام المشروعات القومية ودفع عجلة العمل. 

 وتابع المهندس أمين غنيم، أعمال البنية التحتية لأراضي بيت الوطن، مدى جاهزية تلك القطع للتسليم من حيث توصيل المرافق الأساسية وجاهزية الطرق لسهولة وصول الحاجزين إلى القطع المخصصة لهم بدون أي معوقات بموقع الأراضي. 
 

وبعد الانتهاء من الجولة الميدانية، أكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة على الشركات المنفذة لمشروعات البنية التحتية  لمشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج جاهزية قطع الأراضى التي تم الإعلان عنها للتسليم إلى الحاجزين طبقا للبرنامج الزمني الموضوع، لذلك تم التوجيه بالتوصيات الأتية:-
1- أعمال الصيانة الدورية للطرق حتى لا يتعثر أحد من الملاك في الوصول لقطعة الأرض المخصصة له
2- المتابعة المستمرة من قبل الشركة العاملة والتنمية بالجهاز لعدم إلقاء أي مخلفات بالمناطق التي تم جاهزيتها للتسليم.
3- الحد من أعطال شبكة المياه وإصلاح أى تسريبات قد تحدث.
 

وقال رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن موقع بيت الوطن تخطيط عمرانى متكامل يقع شمال منطقة الامتداد ويرتبط بطريق القاهرة السويس شمالا والطريق الدائري الأوسطي من الجنوب الشرقي وامتداد طريق محمد بن زايد جنوبا المؤدى للعاصمة  الإدارية، والذي يتمثل في 20691 قطعة أرض بمساحات مختلفة والمخصصة عن طريق القرعة (العاملين بالخارج والأكثر تميزاً).

 

أعمال البنية التحتية اراض البنية التحتية القاهرة الجديدة المهندس أمين غنيم توصيل المرافق

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وائل لطفي

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