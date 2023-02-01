تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، اليوم الأربعاء، في مستهل مشوارهما بالمسابقة، المُقامة في المغرب.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على ملعب "ابن بطوطة"، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس العالم للأندية، والمُقامة حاليًا في المغرب.

وتستمر منافسات بطولة كأس العالم للأندية في المغرب، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى يوم 11 من الشهر ذاته.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط وسط الملعب: حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا".

ويشارك فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق العربية والإفريقية مشاركة في البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 2000 في البرازيل.

ويطمح الأهلي للمضي قدمًا في المسابقة وتحقيق إنجاز يفوق المركز الثالث والميدالية البرونزية التي حصل عليها في نسخ 2006 و2020 و2021.

تاريخ مواجهات الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

وتُعد هذه المواجهة الثانية التي يلتقي فيها فريق الأهلي بنظيره أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، بعدما سبق أن التقيا في نسخة المسابقة عام 2006 باليابان، حيث حسمها الفريق الأحمر لصالحه 2 -0، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي الأسبق مانويل جوزيه.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، بنظيره سياتل ساوندرز الأمريكي، بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، يوم السبت المقبل، على نفس الملعب.