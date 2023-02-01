الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الأهلى وأوكلاند سيتى اليوم الأربعاء فى كأس العالم للأندية

الأهلي وأوكلاند سيتي
الأهلي وأوكلاند سيتي

يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير المارد الأحمر، عن موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم الأربعاء، فى كأس العالم للأندية 2022، والمقامة فى المغرب فى الفترة من 1 حتي 11 فبراير الجاري، كما تزايد معدلات البحث عن تردد القنوات النناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وهو ما يستعرضه لكم «الدستور» فى السطور التالية.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي

تنطلق مباراة الأهلي مع أوكلاند سيتي، اليوم الأربعاء، الموافق 1 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

تنقل مجموعة قنوات الرياضية السعودية مباريات كأس العالم للأندية عبر قنواتها المشفرة بالإضافة لتطبيق شاهد VIP، كما تنقل قنوات المغربية الرياضية مباريات كأس العالم للأندية عبر التردد الأرضي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد:12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الأهلي في المونديال| تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة أوكلاند سيتي

قبل مباراة الأهلي.. تردد القناة السعودية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تشكيل الأهلي المتوقع أمام أوكلاند سيتي فى كأس العالم للأندية

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمود متولي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - علي معلول.
  • خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة".
  • خط الهجوم: أحمد عبد القادر - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات.

المستبعدين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

واستبعد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي خمسة لاعبين من قائمة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية وعلى رأسهم برونو سافيو النجم البرازيلي الوافد الجديد مطلع الموسم الجاري، كما استبعد كلًا من أيمن أشرف ومحمد الضاوي “كريستو” ومصطفى مخلوف وشادي حسين.

الاهلى موعد مباراة الاهلى موعد مباراة الأهلي وأوكلاند القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند المغربية الرياضية الرياضية السعودية كأس العالم للأندية

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وائل لطفي

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