قبل مباراة الأهلي.. تردد القناة السعودية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

يبحث الكثيرون من عشاق النادي الأهلي ومحبي الساحرة المستديرة عن تردد قناة “SSC Sports” المفتوحة المعروفة بالقناة السعودية الرياضية، لمشاهدة مباراة الأهلي الافتتاحية في كأس العالم للأندية.

تردد القناة السعودية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

ويتصدر البحث عن قناة الرياضية السعودية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية، محركات البحث العالمية في مصر والوطن العربي، خاصة الراغبين في مشاهدة مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المغرب اعتبارًا من الأربعاء 1فبراير وحتى 11 من نفس الشهر.

ويستضيف المغرب بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها الأربعاء الموافق 1 فبراير، حتى 11 من نفس الشهر. ويستضيف ملعب “ابن بطوط” بطنجة، المباراة الافتتاحية بين النادي الأهلي وأوكلاند سيتي.

بث مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي عبر القناة السعودية الرياضية

وفي وقت سابق، أعلنت قنوات SSC الرياضية السعودية، بث مباريات كأس العالم للأندية عبر القمر الصناعي النايل سات، بالإضافة إلى القمر الصناعي عرب سات.

وأعلنت القنوات الرياضية المغربية، بث مباريات كأس العالم للأندية عبر القمر الصناعي عرب سات مجانًا دون تشفير.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

وفي السطور التالية، ننشر تردد قناة SSC الرياضية السعودية عبر نايل سات الناقلة لمباراة الاهلي وأوكلاند سيتي..

القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية عبر عرب سات الناقلة لمباراة الاهلي واوكلاند سيتي

القمر الصناعي عرب سات

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الرياضية المغربية الناقلة لمباراة الاهلي واوكلاند سيتي

القمر الصناعي عرب سات

-التردد: 12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ 3/4.

موعد مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

تبدأ مباراة الأهلي المصري أمام أوكلاند سيتي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساء بتوقيت المغرب وسيتم إذاعتها عبر قوات الرياضية المغربية عبر القمر الصناعي عرب سات، والعاشرة مساء بتوقيت السعودية عبر قناة الرياضية السعودية عبر القمر الصناعي نايل سات بالإضافة إلى القمر الصناعي عرب سات مجانًا دون تشفير.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه، بعد مشاركته في النسخة الأخيرة من مونديال الإمارات، والتي نجح خلالها، في الفوز بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه، ولم يصل الناد الأهلي إلى المباراة النهائية حتى الآن، طوال تاريخه.

ويشارك النادي الأهلي في كأس العالم للأندية وفق لوائح المونديال، والتي تنص على عدم مشاركة فريقين من دولة واحدة، بعد أن حل في المركز الثاني لفريق الوداد المنظم للبطولة، في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.