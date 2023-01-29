الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قبل مباراة الأهلي.. تردد قناة SSC‎ المفتوحة النايل سات

الأهلي
الأهلي

سافرت بعثة النادي الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لذا تتزايد معدلات البحث عن تردد قناة SSC‎؛ لمشاهدة مباريات كأس العالم للأندية والناقل الحصري، والمقرر لها أن تنطلق مطلع فبراير المقبل في المغرب بلعب النادي الأهلي أمام أوكلاند سيتي وتستمر  البطولة حتى يوم 11 من الشهر ذاته.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي 2023 

ويشارك النادي الأهلي في مباريات كأس العالم للأندية، إذ تعقد أول مباريات كأس العالم للأندية بين النادي الأهلي وأوكلاند سيتي يوم الأربعاء الموافق الأول من فبراير على ملعب طنجة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، 11 بتوقيت الإمارات.

تردد  قناة SSC‎ المفتوحة نايل سات

وفي السطور التالية، يستعرض «الدستور» تردد قناة SSC‎ لمشاهدة مباريات كأس العالم للأندية، إذ حصلت رسميًا على حق عرض المباريات ويهتم عشاق المارد المصري في مصر والوطن العربي بمتابعة مباريات البطولة.

تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي فى مونديال الأندية

الآن ضبط تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة 2023

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي أوكلاند سيتي 

تردد  قناة SSC‎ المفتوحة عل نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة SSC‎ المفتوحة: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ssc على قمر عرب سات

تردد قناة SSC‎: 12418

معامل تصحيح الخطأ:    3/4

معدل الترميز 27500

الاستقطاب:         أفقي

مباريات كأس العالم للأندية في المغرب

تفتتح بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة النادي الأهلي المصري ضد نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والفائز منهما سيواجه أحد الفرق الثلاثة: «الوداد المغربي- الهلال السعودي- سياتل ساوندرز الأمريكي»، فيما سيتواجه الفريقان الآخران لتحديد المتأهلين لمواجهة كل من ريال مدريد الإسباني وفلامنجو الأمريكي.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023

وتأتي مباريات كأس العالم للأندية كالتالي:

الدور التمهيدي لـ كأس العالم للأندية:

- المباراة الأولى (1 فبراير): الأهلي ضد أوكلاند سيتي.

 

الدور الثاني لـ كأس العالم للأندية:

 

- المباراة الثانية (4 فبراير): سياتل ساوندرز ضد الفائز من المباراة الأولي.

 

- المباراة الثالثة (4 فبراير): الوداد ضد الهلال.

 

الدور نصف النهائي لـ كأس العالم للأندية:

 

- المباراة الرابعة (7 فبراير): فلامنجو ضد الفائز من المباراة الثالثة.

 

- المباراة الخامسة (8 فبراير): الفائز من المباراة الثانية ضد ريال مدريد.

 

مباراة تحديد المركز الثالث «الميدالية البرونزية»

 

- المباراة السادسة (11 فبراير): الخاسر من المباراة الرابعة ضد الخاسر من المباراة الخامسة.

 

المباراة النهائية في كأس العالم للأندية:

- المباراة السابعة (11 فبراير): الفائز من المباراة الرابعة ضد الفائز من المباراة الخامسة.

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تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي فى مونديال الأندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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