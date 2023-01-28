يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، وخاصًة جماهير المارد الأحمر، عن تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي فى مونديال الأندية، والمقرر إقامتها فى المغرب فى الفترة من 1 حتي 11 فبراير.

تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي فى مونديال الأندية

وحصل التلفزيون المغربي على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2022، المقامة في دولة المغرب، ومن هذه القنوات قناة المغربية الرياضية، التى نستعرض لكم فى هذا التقرير ترددها وكيفية تنزلها على الرسيفر لمشاهدة مباريات الأهلي فى كأس العالم بشكل مجاني.

تردد قناة المغربية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11157

معامل تصحيح الخطأ: ال3/4.

معامل الترميز: ال27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية على القمر الصناعي سهيل سات

التردد: 12478.

معامل تصحيح الخطأ: ال3/4.

معامل الترميز: ال27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة المغربية الرياضية على القمر الصناعي هوت بيرد

التردد: 10875.

معامل تصحيح الخطأ: الـ 3/4.

معامل الترميز: ال27500.

الاستقطاب: عمودي.

الأهلي أكثر ثاني الفرق مشاركة في كأس العالم للأندية برصيد 8 مشاركات، خلف المتصدر أوكلاند سيتي الذي شارك في بطولة العالم بواقع 10 مرات، وذلك منذ انطلاق البطولة عام 2000.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي فى كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة الأأهلي وأوكلاند سيتي فى افتتاح مونديال الأندية يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير فى تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي فى مونديال الأندية

تنقل قناة المغربية الرياضية مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، بصفتها البلد المستضيف للبطولة، كما تنقل مجموعة قنوات السعودية الرياضية مباريات مونديال الأندية، بعد حصولها على حقوق البث فى منطقة الشرق الأوسط.

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تناولنا فى هذا التقرير تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي فى مونديال الأندية وكيفية تنزلها على السريفر لمتابعة مباريات كأس العالم للأندية والتى يشارك فيها الأهلي المصري والوداد المغربي والهلال السعودي وريال مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وسياتل ساوندرز الأمريكي.