الأهلى يختتم تدريباته قبل السفر للمغرب للمشاركة فى كأس العالم للأندية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا للسفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل أن يؤدي الجميع تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف اندرياس أندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون، مرانا قويًا لحراس الفريق، فيما أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

وتتوجه بعثة الفريق، بعد قليل، إلى مطار القاهرة الدولي؛ للسفر إلى المغرب، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم ١ فبراير المقبل.

بدأ حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المشاركة في تدريبات الفريق؛ استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وعاد الشحات للمشاركة في التدريبات بعدما غاب عن لقاء البنك الأهلي بسبب آلام بسيطة في الركبة، قبل أن يتعافى ويشارك في المران.

وخاض الفريق مرانًا قويًا أمس الجمعة استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب.

ويتصدر الأهلي ترتيب بطولة الدوري، برصيد 37 نقطة، بعدما تغلب على البنك الأهلي بهدف دون مقابل سجله محمد شريف في مباراة الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.