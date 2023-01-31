الأهلي في المونديال| تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة أوكلاند سيتي

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي مساء اليوم بملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة بالمغرب، الذي يستضيف مباراة الفريقين والمقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم، على رأس وفد الأهلي الذي ضم كلا من: الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، وجمال جبر مدير الإعلام، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من: القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي الزي الأزرق بالكامل.

واستفسر وفد الأهلي خلال الاجتماع الفني من اللجنة المنظمة للبطولة، عن كافة التفاصيل التنظيمية والتسويقية والإعلامية، وموعد وصول الفريقين إلى الملعب.

بعثة الفريق تصل إلى مقر الإقامة بمدينة طنجة

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى مقر الإقامة بمدينة طنجة، استعدادًا لمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي المقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة على ملعب ابن بطوطة، في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني، في تصريحاته اليوم استعداد الأهلي القوي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، موضحًا أن هدفه الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة.

وأضاف كولر أن تركيز الجميع حاليا ينصب على المواجهة الأولى أمام فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، والسعي للفوز بها، لكن لا أحد يعلم كيف ستكون ظروف المباراة.

وأشار المدير الفني للنادي الأهلي إلى أن فريق أوكلاند سيتي منافس قوي، وخاض معسكرًا تحضيريًّا للبطولة في إسبانيا، ولم يتعرض للهزيمة من فريق برشلونة، وهو ما يظهر أنه ليس ضعيفًا، خاصة أنه يمتلك لاعبين مميزين، لذا فالمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال كولر إن قائمة الفريق في البطولة خالية من الإصابات وإن جميع اللاعبين جاهزون لتلك المواجهة، موضحًا أن محمود عبدالمنعم كهربا ضمن قائمة الأهلي في المونديال، بينما أحمد قندوسي الوافد الجديد من نادي وفاق سطيف الجزائري خارج تلك القائمة.