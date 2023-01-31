رسالة دعم من أيمن أشرف لزملائه بعد استبعاده من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

وجه أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي، رسالة دعم لزملائه في الفريق، بعد استبعاده من القائمة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لـ الأهلي، استبعاد أيمن أشرف من قائمة الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يفتتح الفريق مشواره غدًا بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ونشر أيمن أشرف تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” جاء فيها:"أتمنى التوفيق لاخوتي الابطال في بطولة كأس العالم للأندية ،ادعمكم بكل قلبي واتمنى التوفيق من الله ونقدر نحقق حاجه كويسه تليق باسم النادي الاهلي العريق وجمهورة العظيم".

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مقر إقامتها في مدينة تطوان بالمغرب وتوجهت إلى طنجة للمبيت، استعدادا لمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي المقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة على ملعب ابن بطوطة في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

وأدى الفريق مرانه الختامي اليوم على ملعب «سانية الرمل» باستاد تطوان؛ استعدادا لمواجهة فريق أوكلاند سيتي.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، مع اللاعبين في بداية فقرات المران الجماعي، وذلك لمراجعة بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق فقرات المران.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط أحمال الفريق، استمرت لمدة 40 دقيقة.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات بدنية وفنية مكثفة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم الفريق مرانه بتقسيمة قوية بطول الملعب شارك فيها جميع اللاعبين، واطمأن الجهاز الفني خلالها على جاهزية جميع اللاعبين.

الأهلي في المونديال.. «كولر»: هدفنا الوصول لأبعد نقطة.. وتركيزنا حاليًا على مواجهة «أوكلاند»

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، أكد استعداد الأهلي القوي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، موضحًا أن هدفه الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة.

وأضاف كولر أن تركيز الجميع حاليا ينصب على المواجهة الأولى أمام فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، والسعي للفوز بها، لكن لا أحد يعلم كيف ستكون ظروف المباراة.

وأشار المدير الفني للنادي الأهلي إلى أن فريق أوكلاند سيتي منافس قوي، وخاض معسكرا تحضيريا للبطولة في إسبانيا، ولم يتعرض للهزيمة من فريق برشلونة، وهو ما يظهر أنه ليس ضعيفا، خاصة أنه يمتلك لاعبين مميزين، لذا فالمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال كولر إن قائمة الفريق في البطولة خالية من الإصابات وإن جميع اللاعبين جاهزون لتلك المواجهة، موضحا أن محمود عبدالمنعم كهربا ضمن قائمة الأهلي في المونديال، بينما أحمد قندوسي الوافد الجديد من نادي وفاق سطيف الجزائري خارج تلك القائمة.

وأوضح المدير الفني للأهلي أن التركيز يسيطر على الجميع، سواء الجهاز الفني أو اللاعبون قبل مواجهة الغد، ونفس الأمر سيكون يوم المباراة، خاصة أن التفاصيل الصغيرة هي التي تفرق كثيرا في تلك المواجهات، وهناك ثقة كبيرة من اللاعبين بأنهم سيكونون في قمة التركيز لتقديم مستوى قوي في اللقاء.

واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته بأن الأهلي يمتلك مرونة كبيرة بشأن خطط اللعب في المباريات، حيث تتحدد خطة اللعب دائما حسب استراتيجية المنافس وطريقة لعبه، ولدينا القدرة على فرض أسلوبنا في أي مباراة، مؤكدا أنه لم يحلل كل فرق البطولة؛ لأن التركيز كان منصبا على مواجهة «أوكلاند» غدا فقط لأنها الخطوة الأولى في مشوار الفريق بالبطولة.