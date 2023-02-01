الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

«التعليم» تعيد فتح تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم إعادة فتح الاستمارة الإلكترونية لبيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، لإجراء التعديلات اللازمة على بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وفقا لما تم امتحان الطلاب عليه في الفصل الدراسي الأول وذلك اليوم الأربعاء ومستمر لمدة أسبوع.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة طباعة التقارير الخاصة بمراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة الطلاب، والتي تشمل كافة البيانات المتعلقة بالاختبارات الإلكترونية وهي (اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص - طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل) وذلك بعد مراجعة وتدقيق جميع البيانات الواردة بالتقارير والتأكد من صحتها واستيفاء كافة التوقيعات اللازمة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: يتم تسليم التقارير إلى إدارة شئون الطلاب بالإدارة التعليمية في موعد غايته 16 فبراير وهو الموعد المقرر لإغلاق إمكانية التعديل على بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في حال اكتشاف أي أخطاء في بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على قاعدة البيانات بعد هذا التاريخ، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المتسبب في ذلك.

 

 

 


 

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