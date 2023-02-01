الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

«التعليم» تعلن فتح باب تسجيل استيفاء منح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين الأخصائيين المساعدين المتعاقدين والمعلمين المساعدين المتعاقدين، اليوم الأربعاء، وذلك علي موقع الوزارة على أن يستمر التسجيل لمدة شهر.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم: هذا التسجيل  لمن مضى على تعاقدهم سنة فى تاريخ 29/1/2023 ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين فى 30/6/2023  على أن يقدم المعلمين /الأخصائيين المساعدين الذى تنطبق عليه الشروط ملف متكامل بالإدارة التعليمية التابع لها تمهيداً لتسليمه لفروع الأكاديمية.   
1 - صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شئون العاملين.   
2 - نسخة طبقة الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا كافة البنود.   
3 - شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية أو إخلاء الطرف الدال عليها.   
4 – إفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالانتهاء من محو أمية (10) من المواطنين الأميين بالمحافظة (هذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين فى مسابقة الـ30 ألف معلم طبقا لما هو متضمن فى عقودهم ويعفى ذوى الاحيتاجات الخاصة نسبة 5% من هذا الشرط) 
5 - شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى ICDL. أو شهادة لبرنامج تدريبى للمهارات الأساسية لتطبيقات Office ونظام التشغيل Windows والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات للبرامج الآتية:  الدورة التدريبية AITCالتي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، شهادة IC3 pluc ، شهادة MICIT والتي تصدرها شركةMKCL، الدبلوم الدولى في مهارات تقنية المعلوماتCambridge IT Skills 
6- تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة والموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الأكاديمية.  
7 - خطاب ترشح من مدير المدرسة.    
8 - صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شئون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها.    
9 - شهادة الدبلوم العام فى التربية لغير خريجي كلية التربية. 
10- مفردات المرتب موضحا بها بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد 
11- صورة بطاقة الرقم القومي

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