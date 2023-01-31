الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا: 150 عسكريًا فى بولندا لتدريب 600 أوكرانى شهريًا

دبابات
دبابات

أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن إرسال 150 عسكريًا إلى بولندا لتدريب 600 جندي أوكراني كل شهر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية. 

ونقلت الوكالة عن وزير الدفاع الفرنسي، أن إرسال الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا ليس من الممنوعات، مشيرة إلى أن صعوبة صيانة دبابات لوكلير كانت سببًا لعدم إرسالها لأوكرانيا. 

وأكدت وزارة الدفاع الفرنسية، على إرسال مزيد من المدفعية إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى 150 عسكريًا إلى بولندا لتدريب 600 جندي أوكراني كل شهر. 

مدفع هاوتزر

وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم الثلاثاء، إن فرنسا سترسل 12 مدفع هاوتزر قيصر إضافي إلى أوكرانيا، مضيفًا أن البلاد سترسل أيضًا 150 من أفراد الجيش إلى بولندا لتدريب ما يصل إلى 600 جندي أوكراني شهريًا هناك.

وجاء ذلك خلال محادثات بعد اجتماع ليكورنو مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في باريس، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. 

وأضاف ليكورنو، ردًا على سؤال حول إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة "ليس هناك أي محظورات".

وكرر ليكورنو موقف فرنسا عندما يتعلق الأمر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، قائلًا إنه لا ينبغي أن يضعف القدرة الدفاعية لفرنسا، وإنه ينبغي أن يكون مفيدًا لمساعدة أوكرانيا في الصراع مع روسيا وأن أوكرانيا تستخدم الأسلحة فقط للدفاع عن نفسها.

ماكرون: تزويد أوكرانيا بطائرات أمر غير مستبعد 

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ماكرون: من المستبعد تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة لمواجهة روسيا

وخلال الساعات القليلة الماضية، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى احتمالية تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة لتعزيز قدرتها على التصدي للغزو الروسي، مؤكدًا أن تزويد أوكرانيا بالمعدات أمر غير مستبعد. 

وأضاف ماكرون ردًّا على سؤال بشأن إمكان تلبية طلب كييف تزويدها بطائرات مقاتلة: "لا شئ مستبعدًا من حيث المبدأ".

بولندا فرنسا أوكرانيا تدريب عسكريا

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وائل لطفي

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