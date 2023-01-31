افتتاح مشروعات المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة» بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن بدء سلسلة من الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة، تزامنا مع الاحتفالات بالعيد القومي خلال شهر مارس المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ، وموقف استلام المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وذلك بحضور حسام حمودة سكرتير عام المحافظة ، والعميد محمد كمال ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعميد محمود وحيد المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، واللواء مجدي محمود مسؤول دار الهندسة، والقيادات التنفيذية وشركات المرافق ومهندسي دار الهندسة .

ووجه محافظ قنا خلال الإجتماع سرعة نهو الملاحظات الواردة في تقرير دار الهندسة بشأن بعض المشروعات تمهيدا لاستلام تلك المشروعات، وسرعة تأثيث المشروعات التي يتم استلامها، وتجهيز الكوادر البشرية المقرر عملهم بتلك المؤسسات والتنبيه على العاملين بضرورة الالتزام بملابس موحدة، لإضفاء مظهر حضاري أثناء تقديم الخدمات للجمهور.

وقال محافظ قنا إن المرحلة الأولى ضمت 5 مراكز تحوى 88 قرية بأكثر من 792 نجعا، بحجم استثمارات بلغ 31 مليار جنيه، ما يوضح حجم المشروعات التي تم إنجازها وحجم التغيير الذى حدث فى هذه المراكز.

وأضاف الداودي أن "حياة كريمة" أحدثت تغيير جذرى داخل القرى المستهدفة من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وشبكات مرافق وطرق ومشروعات خدمية وتنموية فى كافة المجالات، بما يسهم فى رفع مستوى وجودة المعيشة والقضاء على الظواهر السلبية.