الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تبدأ بـ350 جنيهًا.. 4 فئات لتذاكر حفل عمر خيرت بمكتبة الإسكندرية

الموسيقار عمر خيرت
الموسيقار عمر خيرت

طرحت إدارة مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، التذاكر الخاصة بحفل الموسيقار العالمي عمر خيرت، والمقرر إقامته يومى الجمعة والسبت الموفقين 3 و 4 مارس المقبل، بصحبة أوركسترا الإسكندرية، على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت بمكتبة الإسكندرية

وانقسمت التذاكر إلى 4 فئات، الأولى بمبلغ 720 جنيهًا، والثانية بمبلغ 620 جنيهًا، والثالثة بمبلغ 550 جنيهًا، أما الرابعة والأخير بقيمة 350 جنيهًا.

ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة "كامل العدد"، خاصة مع نفاد أغلبها فور الإعلان عن الحفل عبر الصفحة الرسمية للموسيقار عمر خيرت على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ويبدأ الحفلان في تمام الثامنة مساءً، ويعزف خلالهما خيرت باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدمها طيلة مشواره الفني العريق، وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسى والهادئ الرومانسى، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: «هي دي الحياة»، «في هويد الليل»، «رابسودية عربية»، «فيها حاجة حلوة»، «امتى الزمان يسمح يا جميل»، «أندلسية»، «إعدام ميت»، «الخواجة عبدالقادر»، «جيران الهنا»، «النوم في العسل»، «صابر يا عم صابر»، «مافيا»، «عارفة»، «عم أحمد»، «البخيل وأنا»، و«100 سنة سينما».

وافتتح عمر خيرت، مؤخرًا، سلسلة حفلاته الخاصة للعام الجديد 2023، بحفلين ضخمين على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية منتصف يناير الجارى، وتم إقامتهما تحت شعار كامل العدد.

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