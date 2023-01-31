الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تسويق السياحة الثقافية» تدعوا لـ«أجندة أحداث» ترويجية للمقصد المصري

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن تنظيم حفل الأوركسترا الإيطالي في الأقصر يروج لجذب المزيد من الأحداث الفنية، إلي المقصد المصري، ويؤدي إلى رفع معدل الطلب على السياحة الثقافية، التي تشهد انتعاشة كبيرة خلال موسم الشتاء الحالي.

وقال محمد عثمان، رئيس اللجنة، إن معدلات تدفق الحركة تلامس حاليا موسم شتاء ما قبل جائحة كورونا، وأن عدد الليالي السياحة يشهد تحسنا ملحوظا، مشيرا إلى أن معدل متوسط إنفاق السائح يصل إلى ما يقرب من 120 دولارا للسائح.

وأضاف عثمان أن اللجنة تعد مقترحا للعرض على وزارة السياحة و الأثار، يتضمن تنفيذ أجندة تحتوي على تنظيم عدد من الأحداث الفنية بالتعاون مع الأسواق المصدر لحركة السياحة إلى المقصد المصري، مشيرا إلى أن صعيد مصر غني بالآثار والتجارب الملهمة، لكن المشكلة تكمن في الحياة الليلة التي يحتاج السائح لقضائها بشكل يثري تجربته السياحية. 

كما تابع أن عودة السوق الصيني فرصة لبداية تنظيم أحداث مع ذلك البلد الذي يعشق السياحة الثقافية، مشيرا إلي أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الصين في الأقصر مطلع عام 2016، وتنظيم عرض فني بمناسبة عام الثقافة المصرية الصينية، تضاعفت معدلات الحركة الوافد إلي مصر، كما أن الهند أيضا بلد تعشق السياحة الثقافية، والنسبة الأكبر من سائحيها تذهب للسياحة الثقافية، وقد بدأت تدفقاتها لمصر حاليا تشهد انتعاشه، مشيرا إلى أن متوسط عدد الليالي السياحية للأسواق البعيدة تبلغ 9 ليالي، بينما الأسواق القريبة معدلها 6 ليالي.\

وأشار عثمان إلى أن التنظيم المشترك يوسع من حجم انتشار المنتج الفني الذي تم تصويره في أحضان الحضارة المصرية أكثر انتشار في الأسواق المصدر للحركة.

وتابع أن الفنون والثقافة والتراث هي الجسر الذي يعبر منه السائح إلى المقصد السياحي ويؤثر في تجربته بشكل كبير، ومن ذلك المنطق ترى اللجنة أن دعمها لتلك الأحداث يساهم في جذب التدفقات ورفع إرادات الدولة والقطاع الخاص من العملة الصعبة وخلق المزيد من فرص العمل.

تسويق السياحة الثقافية الأوركسترا الإيطالي الأقصر اشغالات الفنادق موسم الشتاء

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وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

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