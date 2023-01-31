التضامن: 500 ألف مسن يستفيدون من الدعم نقدي «كرامة»

كشفت وزارة التضامن الاجتماعى عن العديد من الخدمات التي تقدمها لفئة كبار السن، مع الحرص على استغلال خبراتهم وحسن توظيفها للمساهمة فى التنمية.

وتقدم الوزارة دعمًا نقديًا لـ500 ألف مستفيد من خلال برنامج «كرامة»، إضافة لصرف معاشات لـ7.4 مليون مستفيد، إضافة إلى تقديم خدمات متنوعة من خلال 165 مؤسسة لرعاية 4 آلاف مسن ومسنة، و56 مركز علاج طبيعى، و192 ناديًا للمسنين لخدمة 30 ألفًا.

وأشارت إلى أنه فى إطار تقديم الخدمات المصرفية لكبار السن، أتاح بنك ناصر الاجتماعى شهادات استثمار بأعلى عائد لدعمهم وحمايتهم، تحت اسم شهادة «رد الجميل»، لمدة سنة واحدة، بعائد ١٠.٧٥٪ سنويًا أو ١٠.٢٥٪ شهريًا، إضافة إلى وجود طرح آخر لشهادة بمدة ٣ سنوات، بعائد ١٥.٢٥٪ سنويًا أو ١٤.٢٥٪ شهريًا. كما أتاح البنك قرضًا حسنًا لأصحاب المعاشات بإجمالى ١٠ ملايين جنيه بدون عائد لحوالى ١٠٠٠ مستفيد، وتوفير ١٥٠ فرصة عمل للمسنين القادرين على العمل.

وأعلنت وزارة التضامن عن تحمل مصروفات المواصلات العامة لمن هم فوق ٧٠ سنة، بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، كما جرى إعفاء من بلغوا سن ٦٥ سنة بنسبة ٥٠٪، إضافة إلى تشكيل اللجنة العليا لرعاية كبار السن، بناءً على قرار وزيرة التضامن الاجتماعى رقم ٤٣٢ بتاريخ ٢٠١٧، التى جرى إعادة تشكيلها بالقرار الوزارى رقم ٤٧٢ لسنة ٢٠٢٢، وتترأسها وزيرة التضامن الاجتماعى، وعضوية ممثلى الأطراف المعنية بشئون المسنين.

كما كشفت وزارة التضامن الاجتماعى عن توفير دعم نقدى لحوالى ١٫١ مليون شخص من ذوى الإعاقة بتكلفة سنوية تصل إلى ٥٫٢ مليار جنيه.

وذكرت أنه فى ظل توجيهات الرئيس السيسى بالتوسع فى إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، جرى إصدار مليون بطاقة حتى الآن، تتيح العديد من المزايا والخدمات، من بينها تخصيص فرص عمل بنسبة ٥٪ من قوة أى مصلحة حكومية، إضافة إلى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة، أو راتب ومعاش مستحق.

وأعلنت عن إعفاء أصحاب الهمم من أصحاب الإعاقات الشديدة، المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات، من إجراء الكشف الطبى المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، ويقارب عددهم نصف المليون مواطن.