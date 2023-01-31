الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

19 لفافة هيروين تحبس سماكًا سنتين فى الشرقية

هيروين
هيروين

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة سمّاك بتهمة حيازة 19 لفافة من جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بالحبس لمدة سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج، ووليد المهدى، وأمير أحمد زكى وأمانة سر خالد إسماعيل.

بداية الواقعة، عندما أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال الزقازيق الكلية، "هـ. س" سمّاك، مقيم نطاق مركز الإبراهيمية، للمحاكمة الجنائية، لقيامه بحيازة جوهر مخدر الهيروين.

كشف  أمر الإحالة قيام وحدة مباحث الابراهيمية، بضبط المتهم بناء على إذن النيابة العامة وعثر بحوزته 19 لفافة من جوهر مخدر الهيروين، بقصد الاتجار.

محكمة جنايات الزقازيق مخدر الهيروين الاتجار سماك مركز الإبراهيمية المستشار سامى عبد الحليم غنيم

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