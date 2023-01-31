الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صحة الدقهلية: الكشف على 1885 مواطنا ضمن القافلة الطبية ببلقاس

صحة الدقهلية
صحة الدقهلية

قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين إنه تم الكشف على 1885 مواطنا خلال القافلة الطبية التي نظمتها المديرية خلال يومي 29 و 30 يناير الجاري بقرية 30 بصار التابعة لمركز بلقاس ،استمرارا لمسيرة القوافل الطبية لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق النائية.

وأوضح وكيل الوزارة- في تصريح اليوم الثلاثاء، أن مستشفى بلقاس تبعد 35 كيلومترا عن 14 ألفا و 255 نسمة ، لافتا إلى أن القافلة شملت 10 عيادات مختلفة من بينها 4 عيادات متنقلة( 2 أطفال ،2 باطنة، نساء ، عظام ، جراحة ،تنظيم أسرة ، أسنان ، رمد).

وأضاف مكين أنه تم إجراء 445 تحليلا مختلفا للمرضى، ونحو 84 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلا إجراء فحوصات لـ 142 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم،وتحويل 65 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة،وإصدار 28 قرارا للعلاج على نفقة دولة.

وأكد وكيل الوزارة حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين ، حيث أقيم على هامش القافلة 41 ندوة تثقيفية و 145 حالة استبيان، مشيرا إلى استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين القافلة الطبية خدمة صحية المناطق النائية

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