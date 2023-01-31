الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 123 ألف حالة ضمن 71 قافلة طبية خلال 2022 في المنيا

قوافل طبية خلال العام
قوافل طبية خلال العام الماضي لصحة المنيا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، عن تنفيذ 71 قافلة طبية على مستوى جميع مراكز المحافظة خلال عام 2022 وذلك فى إطار جهود المحافظة لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وبهدف الوصول لجميع المناطق والقرى الأكثر احتياجا والمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نفذت 71 قافلة طبية بقرى المحافظة على مدار عام 2022، موضحاً أنه تم توقيع الكشف الطبي على 123 ألف و627 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. 

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 10147 تحاليل مختلفة وموجات صوتية لعدد 1869 حالة، ورسم قلب لعدد 124 حالة وأشعة سينية لعدد 411 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 7998 متردد، وتحويل للمستشفى 2386 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لـ 7272 متردداً.

قوافل طبية
قوافل طبية
قوافل طبية
قوافل طبية
قوافل طبية
قوافل طبية
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صحة المنيا الكشف علي 123 ألف حالة 71 قافلة طبية خلال عام 2022 الدكتور محمود خليفة منسق القوافل الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة

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وائل لطفي

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