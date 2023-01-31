مصرع 5 من أسرة واحدة اشتعلت سيارتهم فى الجيزة

لقي 5 مواطنين من أسرة واحدة (الوالدان وثلاثة أبناء) مصرعهم، وأصيب رابع الأبناء، نتيجة اشتعال النار في سيارة ملاكي يستقلونها على طريق الواحات البحرية بالجيزة، اليوم الثلاثاء.

نُقِلت الجثث إلى ثلاجة المستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد باشتعال حريق بسيارة ملاكي، بطريق الواحات البحرية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق.

تم نقل الضحايا إلى مستشفى الواحات البحرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.