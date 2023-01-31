الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أمطار غزيرة على كفر الشيخ والمحافظ يوجه بإزالة تجمعات المياه من الشوارع

أمطار
أمطار

تعرضت محافظة كفرالشيخ إلى عاصفة رعدية ممطرة، لاسيما منطقة بلطيم وبرج البرلس وشمال مطوبس.
وتأثرت حركة السير على الطريق الساحلي الدولي بين بورسعيد والإسكندرية، خاصة بمنطقة البرلس، التي تعتبر أطول مسافة علي الطريق الدولي في قطاع 5 البرلس جمصة وقطاع 6 البرلس رشيد بطول 120 كم، ووتوقفت الشاحنات الثقيلة على جانبي الطريق، انتظارا لتوقف الأمطار، خوفا وحرصا من الانزلاق على الطريق.

ووجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، الأجهزة التنفيذية بالتحرك لإزالة آثار الأمطار من الطرق والشوارع وتمهيدها أمام حركة السير.

يذكر إن محافظة كفر الشيخ، تشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، يصاحبه نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وسط توقعات بسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا، خاصة على المدن الساحلية في شمال المحافظة، والمطلة على البحر المتوسط.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود محافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً، بارد ليلاً، وذلك على كافة الأنحاء، مع سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 40 إلى 60%، ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، معتدلة إلي مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلي 2.25 متر، على أن يكون اتجاه الرياح غربية إلي شمالية غربية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء العظمى 18 درجة مئوية، وتبلغ الصغري 9 درجات مئوية، وسرعة الرياح 42 كيلومترا في الساعة، مع طقس غائم.

كفرالشيخ عاصفة رعدية ممطرة بلطيم برج البرلس الطريق الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

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