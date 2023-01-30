الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

المنتخب الأولمبى يخوض مرانه الأول وميكالى يشكر الأندية

معسكر المنتخب الأولمبى
معسكر المنتخب الأولمبى

أدى المنتخب الأولمبي تدريبه الأول في معسكره المغلق اليوم وسط أجواء حماسية استعدادا للقاء الجابون وديا يوم الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوي، وهي المباراة التي تقام ضمن برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لمواجهة زامبيا في الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وانتظم في التدريبات جميع اللاعبين من الأندية وهو ما دفع ميكالي المدير الفني للمنتخب يوجه رسالة شكر جماعية لكل الأندية على تعاونهم وحرصهم على إرسال اللاعبين في الموعد المحدد لانطلاق المعسكر .. وحرص ميكالي في بداية التدريب على إلقاء محاضرة على اللاعبين فى حضور الجهاز المعاون الذي يضم : تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وعصام الحضري مدرب الحراس ومحمود حرب المدير الإداري ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي وليونارد مدرب الأحمال وبيدرو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي على النحو التالي :
حراسة المرمى: يوسف نادر عبد الغفار، محمد جميل نديم، علي الجابري، محمد أحمد سيحا الشهير بقرطبة

وفي الدفاع :حسام عبد المجيد، حاتم محمد محمود، محمد حسام الدين، محمد طارق، أحمد عيد، إسلام المزين، محمد مغربي، محمد سمير، أحمد سيد عبد النبي

وفي خط الوسط: إبراهيم عادل، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، محمد سعيد "مكرونة"، مصطفى سعد "ميسي"، محمد محمد شحاتة، محمود جهاد، علي زعزع، عبد الغني محمد

وفي الهجوم: حسام أشرف، أسامة فيصل، عبد الرحمن عاطف أجويرو.
 

المنتخب الأولمبى معسكر المنتخب الأولمبي البرازيلي روجيرو ميكالي موعد مبلرلة المنتخب الاولمبى والجابون الجابون

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