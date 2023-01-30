الثلاثاء 31 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توجيه تهمة «الإرهاب» إلى المشتبه بتنفيذه هجوما بالساطور على كنيستين بإسبانيا

القضاء الإسباني
القضاء الإسباني

وجّه القضاء الإسباني، الإثنين، تهمة "الإرهاب" إلى المغربي ياسين قنجاع (25 عاماً)، المشتبه بتنفيذه هجوماً إرهابيًا بساطور داخل كنيستين في إلخسيراس في جنوب إسبانيا الأربعاء، وقرّر وضعه في الحبس الاحترازي.

 

وقالت المحكمة المختصّة في مدريد بقضايا الإرهاب: "إنّ قنجاع الذي قتل بساطوره شمّاساً وأصاب ثلاثة أشخاص بجروح، أحدهم كاهن طعنه في رقبته، سيتمّ إيداعه الحبس الاحترازي بتهمة ارتكاب جريمة قتل وإصابة أشخاص بجروح لدوافع إرهابية".

 

وأضافت المحكمة في بيان: "أنّ العناصر الأولى للتحقيق تشير إلى أنّ قنجاع تصرّف "عن وعي" بهدف إحداث أضرار بالغة عبر استهدافه عمداً الكاهن والشمّاس إضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين أحدهم مغربي مسلم هاجمه المتّهم بقصد قتله لأنّه كافر كونه، بنظره، ابتعد من الإسلام".

 

وفي بيانها قالت المحكمة: إنّه حتّى لو أنّ قنجاع "غير مرتبط بشكل مباشر بمنظمة إرهابية محدّدة، فهو قام بعمله باسم الظاهرة الجهادية التي تروّع المجتمع وتزعزع السلم الاجتماعي".

 

وفي نظر قاضي الادّعاء خواكين غاديا فإنّ ما أقدم عليه المهاجر المغربي "يمكن وصفه بأنّه هجوم إرهابي" استهدف بشكل خاص ممثّلين "للكنيسة الكاثوليكية".

 

- في ساحة الكنيسة -

مساء الأربعاء دخل رجل مسلّح بساطور كنيسة سان إيسيدرو في إلخسيراس وطعن كاهنها في رقبته، ثم توجّه إلى كنيسة نويسترا سينيورا دي لا بالما الواقعة على بُعد مئات الأمتار فحطّم عدداً من أيقوناتها وصلبانها وانقضّ على الشمّاس الذي فرّ إلى الخارج، لكنّ المهاجم لحق به وعاجله بطعنات أدّت إلى مقتله في ساحة الكنيسة، بحسب السلطات.

 

وخضع الكاهن البالغ 74 عاماً لعملية جراحية، وقد تمكّن من مغادرة المستشفى.

 

وبحسب الحكومة، فإنّ قنجاع الذي كان يقيم على مقربة من الكنيستين، كان مهاجراً غير قانوني وموضع "إجراءات ترحيل" منذ يونيو.

 

ومساء الخميس، قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا إنّ المشتبه به "لم يكن موضع مراقبة" من قبل أجهزة الأمن في إسبانيا أو في أي دولة أخرى بشبهة "التطرّف".

 

ولدى سؤاله عن فرضية أن يكون المشتبه به مصاباً باضطرابات عقلية، قال الوزير إنّه لا يستبعد أيّ احتمال.

القضاء الاسباني تهمة الإرهاب المشتبة به هجوم بالساطور كنيستين اسبانيا إلخسيراس

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

بسبب الأهلى.. بند زملكاوى يعطل صفقة انتقال إمام عاشور إلى ميتلاند الدنماركى

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس الترم الأول

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تكريمًا لأسر شهدائنا فى احتفالنا بعيد الشرطة

ماجد حبته

بُوصة «بومبيو».. ومذكراته!

عبدالوهاب داود

«الشعر» ينجو بالثقافة المصرية من «غزو البلهاء»

ناهد السيد

تحرش الأطفال 2.. الفرق بين لوليتا الروسية والمصرية

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية والحرب ضد مصر

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

صور

ندوة الخط الكوني في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض الكتاب 2023.. ندوة أول كتاب مطبوع في المطابع الأميرية

ندوة ولقاء مع المخرج جمال عبد الحميد في معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور فرنسا ويلتقي ماكرون.. الخميس

الرئيس الإسرائيلى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى

بلينكن فى تل أبيب.. اجتماع مع نتنياهو وتأكيد دعم أمريكا لأمن إسرائيل