الإثنين 30 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول قرارات إدارة الإسماعيلى.. منح الثقة لـ «ميدو» لعودة الدراويش

ميدو
ميدو

عقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، اجتماعًا مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة أحمد حسام ميدو لاستعراض كافة المعوقات التي واجهته في المرحلة الماضية.  

وتم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات الفريق الفنية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وكذلك خطة المرحلة المقبلة وسط تأكيدات من أعضاء المجلس على إزالة أي عقبات تواجه الجهاز الفني للفريق وتهيئة الأجواء لنجاح منظومة الفريق الأول.

وأكد مجلس الإدارة أنه شغله الحالي توفير الاستقرار داخل النادي الإسماعيلي لعودته إلى مكانته الطبيعية باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية.

وقرر مسؤولو الإسماعيلي بالإجماع تجديد الثقة في الجهاز الفني الحالي بقيادة أحمد حسام ميدو وجهازه المعاون.

 

موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بالدوري

من المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري، يوم 5 فبراير المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الـ17 والأخيرة من الدور الأول للدوري.

واستعاد الفريق مسيرة الانتصارات بعد غياب طويل، حيث يعد فوز الفريق على الداخلية بنتيجة 3-1 هو الأول فى عهد أحمد حسام “ميدو” المدير الفني، والثاني للفريق هذا الموسم.

الاسماعيلى ميدو احمد حسام ميدو أبو بكر الحديدي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي

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وائل لطفي

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