الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«محلية النواب» تناقش طلبات إحاطة حول تنفيذ محطة مياه شرب ورصف طرق بالمنيا

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد وفيق - وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام أبو زيد بشأن عدم تشغيل محطة مياه الشرب الكائنة بقرية المطاهرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا بكامل طاقتها حتى الآن بالرغم من افتتاحها بتاريخ 22/12/2021 وتشغيلها بنسبة 25% من طاقتها فقط، الأمر الذي أدى إلى معاناة المواطنين بجميع أنحاء المركز من ضعف المياه وتضررهم من المياه الجوفية المستخدمة حالياً.

وأشار رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب بالمنيا، إلى أنه تم تنفيذ محطة مياه أبو قرقاص بطاقة 102 ألف م3 / يوم، ويشمل المشروع تنفيذ شبكات مياه بطول 118كم منها 38كم شرق ترعة الإبراهيمية تم تنفيذها بالكامل ودخولها الخدمة منذ عام 2019، و80كم غرب ترعة الإبراهيمية وخط سكه حديد مصر أسوان وطريق مصر أسوان الزراعي، ويلزم لتغذيتها تنفيذ 3 عدايات نفقيه أسفل السكة الحديد وترعة الإبراهيمية وطريق مصر أسوان (بأقطار 500كم، 1200كم، 600 كم)، ويلزم توفير أرض لفرق العدايات قطر 500كم، 600كم بناحية المحرص ومنافيس لزوم تنفيذ العدايات قطر 500كم، 600كم لإمكان تغذية باقي القري في غرب المركز.

وأوضح اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا، أنه توجد بالفعل محطة مياه شرب في مركز أبو قرقاص تعمل بنصف الجهد، مقترحا استكمال اعمال المحطة لتعمل بكامل الجهد، وإذا كانت الأعمال متوقفة على مساحة الأرض يمكن للنائب مقدم طلب الإحاطة مخاطبة الأهالي للتبرع بمساحة الأرض.


وأوصت اللجنة بعقد اجتماع تنسيقي يضم سكرتير عام محافظة المنيا، ورئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، ورئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب بمحافظة المنيا، ومدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وموافاة اللجنة بتقرير خلال 15 يوم من تاريخه، وبناءً على ما دار من مناقشات قررت اللجنة استمرار نظر الموضوع في اجتماع مقبل.


كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن عدم البدء في تنفيذ أعمال إنشاء مجمع المدارس المزمع إنشائه بقريه أبو قرقاص البلد مركز أبو قرقاص – محافظة المنيا، وذلك بالرغم من تخصيص قطعة أرض مساحتها 5700م2 – تقريباً – لهذا الشأن، بهدف خدمة أهالي القرية والقرى المجاورة العزب التابعة لهما.


وأوضح سكرتير عام محافظة المنيا أنه تم تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 5700 متر تقريباً لإنشاء مجمع مدارس، وتم رفض هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا للموقع.


وأوضح ممثل وزارة التربية والتعليم الفني أنه تم رفض الموقع لوجود فرق منسوب بين ارتفاع الشارع والأرض الكائنة بالموقع، وسيتم إعادة العرض مرة أخرى على المهندس الاستشاري لبحث أخذ صلاحية حديثة.

لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب طلب الإحاطة النائب حسام أبو زيد مركز ابو قرقاص المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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