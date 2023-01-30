الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

برتغالى يقترب من رئاسة لجنة الحكام خلفا لكلاتنبرج «خاص»

جمال علام وكلاتنبرج
جمال علام وكلاتنبرج

اقترب خبير برتغالي من رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة خلفا للإنجليزي مارك كلاتنبرج بعد أن تقدم الأخير باستقالته من منصبه.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـ«الدستور» أن هناك مفاضلة بين برتغالي وإنجليزي وإسباني إلا أن البرتغالي هو الأقرب حتى الآن.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، قد أصدر مجموعة قرارات هامة، أول أمس، عقب اجتماعه الطارئ اليوم الأحد 29 يناير 2023 بمقر الاتحاد، وجاءت القرارات كالتالي:

- عدم قبول اعتذار لجنة الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها، كقامات قضائية وقانونية مستقلة، حيث إن تواجدها في الاتحاد المصري لكرة القدم يرسخ مبادئ العدالة والانضباط داخل منظومة الكرة المصرية، ويؤكد المجلس على كافة صلاحيات اللجنة الانضباطية والأخلاقية طبقا للائحة الانضباط والأخلاقيات، ودعمه الكامل لما تتخذه من قرارات.

- إيقاف التعامل مع رئيس نادي الزمالك، وإحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى لجنة الانضباط، مع احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد، حال استمرار تلك التجاوزات.

- مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام، بشأن التجاوزات الصادرة من قناة نادي الزمالك.

- تم عرض مجموعة من السير الذاتية لخبراء تحكيم أجانب، وجار التفاوض معهم للتعاقد مع السيرة الذاتية الأفضل، لتولي مهمة رئاسة لجنة الحكام المصرية، على أن يكون ضمن مهام رئيس اللجنة تطوير منظومة التحكيم المصرية.

- الموافقة على تسوية مستحقات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بعد مراجعة الجهة الإدارية.

- الموافقة على تسوية مستحقات الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق، بعد الموافقة على استقالته، ومراجعتها من الجهة الإدارية.

- عقد مؤتمر صحفي، لعرض الرؤية الحالية والمستقبلية لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وخطته للنهوض بكرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة.

اتحاد الكرة التحكيم لجنة الحكام مارك كلاتنبرج مجلس الجبلاية برتغالى

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