المصرى يقرر إعادة تشكيل لجنة الكرة برئاسة كامل أبوعلى

قرر مجلس إدارة النادي المصري إعادة تشكيل لجنة الكرة برئاسة كامل أبوعلي، رئيس النادي، وعضوية الحسيني أبوقمر، نائب رئيس النادي، ياسر سالم، ياسر يحيى ومحمد موسى، أعضاء المجلس، على أن يتم ضم بعض العناصر الفنية لمعاونة اللجنة في وضع الاستراتيجية المستقبلية والتخطيط من الآن للمواسم المقبلة.

كان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي قد عقد مساء اليوم اجتماعه الدوري والذي شهد على هامشه اجتماع المجلس بالجهاز الفني للفريق بقيادة التوأم حسن، وأكد المجلس عقب نهاية اجتماعه، تقديم كافة أوجه الدعم للجهاز الفني والإداري وتلبية كافة احتياجاته المستقبلية.

وخلال الاجتماع قرر مجلس المصري تفويض المهندس عماد البرشة، عضو مجلس إدارة النادي، لمتابعة كافة الملفات الهندسية المتعلقة بالإنشاءات بكافة فروع النادي، مع وضع تصور فوري لتطوير النادي الاجتماعي مع استغلال كافة المساحات المتاحة به.

بالإضافة إلى تطوير كافة ملاعب النادي بالشكل الذي يسمح باستقبال تدريبات الفريق الأول وفرق الناشئين مع التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لصيانة تلك الملاعب.

وخلال الاجتماع وافق المجلس على إعداد تصور كامل لإدخال عدد من الألعاب الجماعية وعلى رأسها كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة، وذلك حتى يكون النادي المصري كيانا رياضيا متكاملا وتكليف اللجنة المشرفة على قطاع الناشئين بإعادة هيكلة قطاعي الناشئين والبراعم وهيكلتهما بالشكل الذي يسمح باستغلال كافة العناصر الواعدة الفنية والإدارية.

وأكد مجلس المصري سداد دفعة من مديونيات النادي لدى كل من نقابة المهن الرياضية، التأمينات الاجتماعية، الضرائب على القيمة المضافة، ضرائب كسب العمل وذلك بعد أن تراكمت المديونيات على النادي المصري بشكل كبير خلال السنوات الماضية مع إدخال خدمة التحصيل الإلكتروني في إدارة الاشتراكات والعضوية بالنادي.