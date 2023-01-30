«صناعة البرلمان»: عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها انطلاقة جديدة للاقتصاد بتوجيهات الرئيس

أشاد النائب سامي نصر الله، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتحركات الحكومية المكثفة بتوجيهات الرئيس السيسي لتعزيز الاقتصاد الوطني، والعمل على تشغيل كل المصانع المتوقفة والانتاج بكل قوة من جديد.

وأكد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريح صحفي له اليوم، بما قاله رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعمل على توفير كg التيسيرات الممكنة للقطاع الصناعي، وإنه وجه وزير المالية بصرف دعم الصناعات بداية من العام القادم، مشيرًا إلى أن كل المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها ولديها مخزون يكفي من شهر لشهرين.

وشدد أمين سر صناعة البرلمان، على أن العمل المستمر من جانب الحكومة المصرية لإيجاد وفرة للخامات ومستلزمات الإنتاج، يصب في صالح الاقتصاد الوطني، وانطلاقة جديدة له، كما أن مبادرة دعم الصناعة والزراعة بفائدة 11% سيتم تفعيلها الأسبوع المقبل، وهو ما ينعكس بإيجابية على كل نواحي الاقتصاد.

و أكد النائب سامي نصر الله، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة فارقة على كل المستويات، لكن الدولة عازمة على تنشيط الإنتاج الصناعي و دفع عمل المصانع المصرية، قائلا إن هناك مشاكل تواجه الاقتصادات العالمية كلها.، لكن مصر قادرة على عبور الأزمة بكل نجاح، وذلك وفق رؤية شاملة للاصلاحات النقدية و المالية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي،قال إنه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فإن الحكومة تعمل على توفير كل التيسيرات الممكنة للقطاع الصناعي، كما أكد رئيس مجلس الوزراء أنه وجه وزير المالية بصرف دعم الصناعات بداية من العام القادم، مشيرا إلى أن كل المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها ولديها مخزون يكفي من شهر لشهرين و ذلك لحين العمل على مزيد من التيسيرات في سبيل تشغيل المصانع المتوقفة.