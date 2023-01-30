دبلوماسى سابق: هجوم باكستان ليس مذهبيًا والإرهابى كان فى الصفوف الأولى

كشف السفير جاويد حفيظ، الدبلوماسي السابق، تفاصيل الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجد بمدينة بيشاور في باكستان بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين.

الحادث في منطقة بها حراسة أمنية بمدينة بيشاور

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن حصيلة الشهداء تخطت الأربعين، في الحادث الذي وقع في منطقة بها حراسة للشرطة بمدينة بيشاور.

وأكد الدبلوماسي، أن العملية ليست عملية مذهبية موجهة ضد طائفة بعينها ولكنها عملية إرهابية انتحارية، فقد كان الانتحاري موجودًا في الصف الأول خلال صلاة الظهر وفجر نفسه وتسبب في خسائر كبيرة في الأرواح.

وتابع: «الجيش الباكستاني، قام بالتصدي لطالبان على مدار سنوات، إلا انه خلال العام الماضي حاولت الحكومة الباكستانية إجراء مصالحة سمحت بموجبها لبعض عناصر طالبان المتواجدين في أفغانستان بالعودة إلى أسرهم في باكستان وكانت هذه هي النتيجة».

يذكر أن الحادث الإرهابي تسبب في وفاة 50 شخصًا وإصابة 150 آخرين، وفقًا لما أعلنته «القاهرة الإخبارية».