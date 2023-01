غادة شلبي تكشف خطة وزارة السياحة لترويج المقاصد السياحية المختلفة بالخارج

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن الوزارة تعمل على خطط أساسية للترويج السياحي من بينها دعوة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر بالخارج، وتنظيم رحلات تعريفية لهم بالمقاصد السياحية المختلفة.

وأضافت شلبي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تواصلا مستمرا مع منظمي الرحلات السياحية بالخارج، بالإضافة إلى الحملات التكتيكية التي يتم تنفيذها على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة بصفة مستمرة، والتي تستهدف التعريف بمستجدات القطاع السياحي من التسهيلات التي تقدم إلى السائحين أو التوجه الترويجي إلى أسواق محددة، مشيرة إلى أن الحملات لقت تأثيرا إيجابيا بزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل الحصول على التأشيرات للسائحين من مختلف الجنسيات بالتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية.

يذكر أن موقع Ads of the World، المتخصص في تسليط الضوء على أفضل الحملات الترويجية والأفكار الإبداعية في مجال الدعاية والإعلان، اختار الحملتين الدوليتين لوزارة السياحة، والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وهم ”200 Years of Egyptology“ (”200 عام على نشأة علم المصريات) و”100 Years of King Tut“ (100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون)، ضمن أفضل الحملات التي تم إطلاقها خلال 2022.

وقد تم إطلاق الحملة الأولى، خلال سبتمبر الماضي، للاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، بهدف تعريف العالم بالسبق الحضاري والعلمي الذي تميزت به الحضارة المصرية القديمة. أما الحملة الثانية تم إطلاقها خلال نوفمبر الماضي، للاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.