«التعليم»: حقيبة تدريبية لتفعيل دور المدرسة فى تنمية الوعى الطلابى بقيم الانتماء الوطنى

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أعدت حقيبة تدريبية لتفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني، ومواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، وتنمية مهارات مديري المدارس، وذلك في إطار التنمية المهنية المستدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور رضا حجازي، اليوم الإثنين، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، مع مديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات، لمناقشة تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بتفعيل دور المدرسة في تنمية وعي الطلاب بقيم الانتماء الوطني ومواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية، وحروب الجيل الخامس.

وأوضح الوزير، أن البرنامج التدريبي يستهدف تدريب مديري المدارس لجميع المراحل على أن يتم تنفيذه خلال الفترة من 1 فبراير المقبل وحتى الخميس 9 فبراير على مدى يومين، طبقًا لظروف كل مديرية، على أن يكون التدريب تحت إشراف مديري المديريات، وبالتنسيق مع مديري إدارات التدريب بالمديرية، وتوجيه التربية الاجتماعية، مشددًا على أن تتم موافاة الوزارة بتقرير ختامي لكل مديرية يتضمن توقيت تنفيذ التدريب، وإجمالي المستهدفين وعدد الدورات، وعدد المدربين، ونسبة الحضور والغياب.

وأكد الوزير على دور المدرسة في تعزيز قيم الانتماء والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، والتأكيد على الممارسات الإيجابية لدى الطلاب والمعلمين، مشيرًا إلى دور الوزارة الاستباقي لمواجهة هذه المخاطر من خلال تفعيل الأنشطة المدرسية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من خطة الأنشطة، وتبدأ المرحلة الثالثة مع بداية الفصل الدراسي الثاني لنسبة 25%، وذلك بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، منوهًا بمبادرة "إحياء المسرح المدرسي" وأهمية اكتشاف الموهوبين والمبدعين ورعايتهم في جميع المجالات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022 /2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية الخميس 26 يناير 2023.