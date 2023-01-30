الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد جاهزية معدات شركة المياه استعدادا للأمطار ومجابهة الأزمات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، جاهزية معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والاستعدادات لأية أمطار أو سيول محتملة خلال فصل الشتاء ومواجهة الأزمات والكوارث، وذلك بمقر محطة نزلة عبد اللاه المرشحة.

محافظ أسيوط ورئيس شركة مياه الشرب يتفقدان جاهزية المعدات (3)

جاء ذلك بحضور محمد بشير مدير المكتب الفني للوزير المحافظ وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، والمهندس ناجح عبد الرحمن رئيس فرع الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بالفرع، ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة ورؤساء القطاعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.  

محافظ أسيوط ورئيس شركة مياه الشرب يتفقدان جاهزية المعدات (5)

 واستعرض المحافظ ورئيس الشركة اصطفاف المعدات للتعرف على مدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصة الأمطار والسيول والتي تتكون من سيارات ولوادر وطلمبات نزح مياه أمطار وحفار، وفاكيوم، ومعدات تطهير مختلفة، ومولدات ديزل، وورش صيانة متنقلة والتي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث ومن بينها مجابهة أخطار السيول والأمطار وسوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء والتي تعلن عنها هيئة الأرصاد الجوية.  

محافظ أسيوط ورئيس شركة مياه الشرب يتفقدان جاهزية المعدات (6)

واستمع المحافظ إلى شرح من رئيس الشركة لنوعيات المعدات واهميتها وبعض التجارب العملية التي تم تنفيذها بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات للتعامل مع مياه الأمطار تحسبًا لسوء الأحوال الجوية وزيادة معدلات الأمطار والسيول فضلًا عن المعدات الحديثة التى تم تدعيم الشركة بها.  

محافظ أسيوط ورئيس شركة مياه الشرب يتفقدان جاهزية المعدات (2)


ووجه محافظ أسيوط الشكر لرئيس الشركة ورؤساء القطاعات لتفانيهم في العمل ومدى جاهزيتهم واستعدادهم لمواجهة أية أزمات وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل معبرًا عن سعادته بتوفر مثل هذه الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لمواجهة أية أزمات لافتًا إلى إنه تم اجراء العديد من التجارب العملية والسيناريوهات لمواجهة الأزمات بالتنسيق مع كافة الأجهزة فضلًا عن اجتماعاته المتكررة وجولاته الميدانية لتفقد أعمال تطهير مخرات السيول.

محافظ أسيوط ورئيس شركة مياه الشرب يتفقدان جاهزية المعدات (1)
أسيوط والوادي الجديد الاستعداد القصوى اصطفاف المعدات الازمات والكوارث التعامل الفوري الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي بأسيوط المواقف الطارئة

رئيس التحرير

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