الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالمفتاح المصطنع.. ضبط شخصين كونا عصابة لسرقة السيارات النقل في القاهرة

ضبط شخصين
ضبط شخصين

ضبط رجال المباحث شخصين بالقاهرة تخصصا فى سرقة سيارات النقل بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة السيارات النقل بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم مقابل دفع مبالغ مالية، وأنهما وراء ارتكاب واقعتي سرقة بدائرة قسم شرطة المرج بذات الأسلوب أمكن ضبطهما .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعتى السرقة بذات الإسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط السيارتين المستولى عليهما بمخزن كائن بقطعة أرض زراعية ملك أحدهما بدائرة القسم، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين، واتهماهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

رجال المباحث سرقة سيارات النقل مباحث القاهرة

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عام طه حسين

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