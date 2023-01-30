ضياء رشوان: جماعة الإخوان تهدف إلى تشكيل وعى عام مغالط

قال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن تنمية وعي المواطن من أهم التحديات التي تواجه الدولة.

وأضاف "رشوان"، خلال الندوة التي نظمتها أكاديمية الشرطة، اليوم، أن كل شعب له مشاكله وإدراكاته التي من الممكن أن تكون غير واعية، مؤكدًا أن الشعب المصري وخلال الأوقات العصيبة كان يدرك الحقيقة كما هي.

وأشار نقيب الصحفيين، إلى أنه من المفترض ألا يتم الكذب على المواطنين ومواجهتهم بالمشاكل التي تمر بها بالدولة، وذلك ما تقوم به مؤسسات الدولة لتشكيل الوعي العام ولعدم السماح للعناصر التخريبية في بث سمومهم للمواطنين.

وأكد "رشوان"، أن جماعة الإخوان تهدف إلى بث سمومها وتشكيل وعي عام مغالط لدى المواطنين؛ من خلال نشر الشائعات والأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنواتهم التي تبث من الخارج، ودائمًا ما يروجون أن مصر ستسقط غدًا.

وأضاف ضياء رشوان أنه على الإعلام المصري أن يواجه تلك الشائعات ليس من خلال التجاهل بل من خلال إظهار الحقائق أمام المواطنين لرفع الوعي العام لدى المواطن.

وعن دور قادة الرأي والفكر في صناعة الوعي، قال الدكتور ضياء رشوان إنه على قادة الرأي والفكر أن يجتمعون ويتطوعون لمواجهة تلك المعركة.

جاء ذلك في كلمته خلال الندوة التثقيفية التى أعدتها وزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة تحت عنوان "الوعي العام أحد دعائم الاستقرار الوطنى" بمشاركة قيادات مركز بحوث الشرطة ومؤسسات المجتمع المدنى.