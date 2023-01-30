محافظ أسيوط يبحث تشغيل الشبكات بمشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز ديروط

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع تذليل العقبات وتلافي الملاحظات لسرعة استكمال تسليم وتشغيل شبكات مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركز ديروط وذلك بالتنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة للمشروعات على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإستلامه وتشغيل المشروع ومحطة لمعالجة بكامل طاقتها وفقًا للخطة التي تم وضعها للتشغيل.



يأتي ذلك تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالمشروعات التنموية وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وجرى خلال اللقاء استعراض فيلم تسجيلي عن مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقرى مركز ديروط ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فضلاً عن مشروعات محطات الصرف الصحي التي تم استلامها من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقرى مركز ديروط.



كما استعرض رئيس شركة مياه الشرب أبرز مشروعات الشركة بمركز ديروط والتي يجرى تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي بلغت تكلفتها مليار جنيه وتخدم 550 ألف نسمة منها مشروعات توسعات محطات الشرب بتكلفة 350 مليون جنيه بمحطات شلش والحوطا الشرقية ومشروعات إحلال وتجديد محطات بتكلفة 30 مليون جنيه ودق آبار ارتوازية بعدد 12 بئر بتكلفة 16 مليون جنيه ومد وتدعيم شبكات مياه ووصلات منزلية بتكلفة 125 مليون جنيه وإحلال وتجديد شبكات بتكلفة 120 مليون جنيه فضلًا عن أعمال توصيل وصلات منزلية بعدد 141 قرية واستكمال توصيل شبكات بتكلفة 242 نليون جنيه وانشاء محطات معالجة الحديد والمنجنيز بتكلفة 151 مليون جنيه مستعرضًا ما تم تسلمه من أعمال شبكات بمشروع صرف صحي ديروط بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة للمشروع بعد تلافي الملاحظات وبناء على محاضر الاستلام.



واستعرض المحافظ، الموقف التنفيذي للأعمال التي تمت بشبكات مشروع الصرف الصحي المتكامل بديروط وأعمال التسليم التي تمت حتى الآن وتلافي الملاحظات مع الشركة المنفذة للمشروع وتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي مشددًا على سرعة استكمال أعمال التسليم تمهيدًا للتشغيل الكامل للمشروع بكامل طاقته لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية مشروعات الصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة والجهود التي بذلتها المحافظة بالتنسيق مع الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيل المشروعات المتعثرة منذ سنوات ونجاح تذليل كافة العقبات والإجراءات لتشغيل المشروعات جزئيًا تمهيدًا لنهو كافة الملاحظات وتسليم باقي الشبكات وبدء التشغيل الكلي لها.

ووجه بأهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتذليل كافة العقبات وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى أن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز ديروط بلغت تكلفته الإجمالية 630 مليون جنيه بطاقة استيعابية 52 ألف متر3/يوم ويخدم مدينة ديروط وقريتي بانوب ظهر الجمل والمحمودية ويضم المشروع 4 محطات رفع - وشبكات انحدار ـ وخطوط طرد ـ خط سيب نهائي على مصرف أبوجبل ومحطة معالجة الصرف الصحي بالظهير الصحراوي بمدينة دشلوط لافتًا إلى أن المشروع بدأ العمل في انشائه منذ أكثر من 23 عامًا وتم تشغيله جزئيًا وجارى تلافي الملاحظات لتشغيل المشروع بكامل طاقته بعد تسلم باقي أعمال الشبكات من الشركة المنفذة للأعمال.



وأوضح المحافظ، أنه تم عقد اجتماعات متعددة مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومسئولي الشركات المنفذة لمشروع صرف صحي ديروط فضلًا عن الجولات الميدانية بمشاركة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الصرف الصحي المتكامل بديروط للوقوف على معدلات التنفيذ أعمال التسليم للشبكات وتم خلالها الاتفاق على وضع خطة عاجلة وبحث الإجراءات التي تم اتخاذها لتذليل العقبات وتلافي الملاحظات لتشغيل المشروع بكامل طاقته خلال الأشهر القادمة والتشغيل النهائي بعد الانتهاء من مراحل التجريب.

IMG-20230130-WA0003

IMG-20230130-WA0004

IMG-20230130-WA0005

IMG-20230130-WA0006