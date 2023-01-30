اليوم.. «تضامن النواب» تناقش 9 طلبات إحاطة

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعها اليوم الإثنين، لمناقشة 9 طلبات إحاطة وتتصدر مناقشة الخدمات المتكاملة النقاشات.

وتتضمن طلبات الإحاطة التالي:

أولا: طلب إحاطة مقدم من النائب كريم بدر حلمي، بشأن صعوبة الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة وعدم إيجاد حلول جذرية وسريعة حتى الآن، وتم توجيه الدعوة لوزارتي "التضامن الاجتماعي- الصحة والسكان".

ثانيا: طلب إحاطة مقدم من النائب حشمت أبو حجر، بشأن تأخر إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، وتم توجيه الدعوة لوزارة "التضامن الاجتماعي".

ثالثا: طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن عدم فتح موقع المنظومة الصحية على شبكة الانترنت الخاصة بالمجالس الطبية المتخصصة لبطاقات الخدمات المتكاملة، وتــم توجيه الدعوة لوزارة "التضامن الاجتماعي- الصحة والسكان"

رابعا: طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن تحمل نفقات ورسوم الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه للطلبة من ذوى الهمم وتم توجيه الدعوة لوزارة "التضامن الاجتماعي- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

خامسا: طلب إحاطة مقدم من السيدة النائبة مرثا محروس، بشأن دور الرعاية المتكاملة غير المرخصة في حي الزيتون، وتم توجيه الدعوة لوزارة "التضامن الاجتماعي- التنمية المحلية".

سادسا: طلب إحاطة مقدم من النائبة نشوى الشريف، بشأن توقف برنامج حماية الأطفال "أطفال بلا مأوى" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وتم توجيه الدعوة لوزارة "التضامن الاجتماعي".

سابعا: طلب إحاطة مقدم من النائبة شيرين رضا طايل، بشأن سياسة وزارة التضامن في دعم مؤسسة رعاية الأحداث بقويسنا، وتم توجيه الدعوة لوزارة "التضامن الاجتماعي".

ثامنا: طلب إحاطة مقدم من النائبة شيرين رضا طايل، بشأن وجود أبن يتعدى عمره العشرين عاماً بشهادة ميلاد أخيه المتوفى في مؤسسة رعاية الأحداث بقويسنا، وتم توجيه الدعوة لوزارة "التضامن الاجتماعي".

تاسعا: طلب إحاطة مقدم من النائبة أميرة العادلي، بشأن غلق برنامج أطفال بلا مأوى رغم عدم الانتهاء منه وتنفيذه بشكل كامل، وتم توجيه الدعوة لوزارة "التضامن الاجتماعي".

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد الخاص بها.