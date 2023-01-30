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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

مصر

وزير الأوقاف: مصر فى عهد الرئيس السيسى دولة رائدة فى الخطاب الوسطى

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن موسوعة الثقافة الإسلامية التي تشارك بها الوزارة معرض القاهرة الدولي هي أحدث إصدارات وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن مفهوم الدولة عظيم ومتطور، وتم ترجمة روايات عالمية وكُتبًا عن الإبداع العلمي للأطفال.

وأضاف "جمعة"، خلال تصريحات تلفزيونية من داخل معرض الكتاب في نسخته الحالية، أن مصر رائدة في الثقافة والفكر والعلم، ودعوة الرئيس السيسي الدائمة إلى تصويب الخطاب الديني، ساعدت في تحريك الماء الراكد؛ لتُصبح مصر رائدة في قضايا التجديد.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي دولة رائدة في الخطاب الوسطي؛ وهي عصب قضايا التجديد الفكري ونشره عالميًا، موجهًا التحية للإعلامي أحمد موسى على إلقائه الضوء على الفكر والثقافة، وحرصه على أن تكون جولته من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضاف وزير الأوقاف، أن الوزارة تحتفل بالإصدار 150 من سلسلة رؤية، مضيفًا أن هذا العام شهد إصدار 52 كتابًا من سلسلة رؤية منها: «كيفية حماية الكنائس، وعقد المواطنة، وحق الوطن».

وأشار الوزير إلى أن إصدار ترجمة معاني القرآن إلى اللغة العبرية؛ وهو مشروع تنويري رائع يخاطب العالم؛ من خلال أساتذة متخصصون بجامعة الأزهر قاموا بترجمة القرآن لأكثر من لغة.

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