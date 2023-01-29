الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يحبط محاولة تسلل لتنظيم داعش الإرهابي في صلاح الدين

العراق
العراق

أعلنت وكالة الأنباء العراقية، الأحد، إحباط محاولة تسلل لتنظيم داعش الإرهابي غرب آمرلي بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوة من الحشد الشعبي، احبطت محاولة تسلل لفلول “داعش” الإرهابي غرب قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين"، مبينا ان " ذلك جاء بعد رصد تحركات لفلول “داعش” الإرهابي غرب قضاء امرلي، مساء اليوم، حيث تم تبليغ المقر المسيطر للعمليات المشتركة في طوز خورماتو واصطحب قائد محور الشمال بالحشد الشعبي يلماز النجار قوة من الفوج الاول باللواء 63 ضمن قيادة محور الشمال. 

وأضاف أنه "تم تمشيط مناطق حاوي قرية زنجلي وحاوي قرية عبود ولاذت العناصر الإرهابية بالفرار".

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مكافحة الإرهاب فى العراق: مقتل عنصرين من داعش بالأنبار

وكشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، الثلاثاء تفاصيل القبض على 10 متهمين بجرائم الإرهاب، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وذكر البيان، أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، نفذت عمليات أمنية استخبارية استندت لمذكرات قضائية صدرت بحق متهمين بجرائم الإرهاب قدمت بحقهم شكاوى وأدلة عن انتمائهم لعصابات داعش الإرهابية وقيامهم بجرائم ضد المواطنين وتجارة الأسلحة.

وأضاف أن "مفارز الوكالة شرعت بواجبات متزامنة في عدد من المحافظات، أسفرت عن إلقاء القبض على 6 متهمين في محافظة كركوك واثنين في صلاح الدين ومتهم في ذي قار وآخر في البصرة"، لافتًا إلى أنه "تم استكمال الإجراءات التحقيقية أصوليًا".

العراق داعش تنظيم إحباط محاولة

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