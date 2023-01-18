الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مكافحة الإرهاب في العراق: مقتل عنصرين من داعش بالأنبار

العراق
العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الأربعاء، عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية بكمين في وادي حوران بمحافظة الأنبار.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أبطال جهاز مكافحة الإرهاب نفذوا عملية نوعية بنصب كمين محكم في (وادي حوران ) في محافظة الأنبار، استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف، أن "العملية أدت إلى قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية".
 

الاستخبارات والتحقيقات في العراق 

 

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القبض على 10 متهمين بجرائم الإرهاب فى العراق

كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق،  الثلاثاء، عن تفاصيل القبض على 10 متهمين بجرائم الإرهاب، حسبما أفادت وكالة الانباء العراقية “واع”.

وذكر البيان، أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، نفذت عمليات أمنية استخبارية استندت لمذكرات قضائية صدرت بحق متهمين بجرائم الإرهاب قدمت بحقهم شكاوى وأدلة عن انتمائهم لعصابات داعش الإرهابية وقيامهم بجرائم ضد المواطنين وتجارة الأسلحة".

وأضاف أن "مفارز الوكالة شرعت بواجبات متزامنة في عدد من المحافظات، أسفرت عن إلقاء القبض على 6 متهمين في محافظة كركوك واثنين في صلاح الدين ومتهم في ذي قار وآخر في البصرة"، لافتاً الى أنه "تم استكمال الإجراءات التحقيقية أصولياً".

 

مكافحة الارهاب 

 

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق،  الجمعة، إلقاء القبض على ثلاثة عناصر إرهابية خلال عمليتين أمنيتين في محافظتي السليمانية وكركوك.

وذكر المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الإرهاب في بيان وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبجهد نوعي للوحدات الاستخبارية والتكتيكية، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة من الواجبات المثمرة شمال وغرب العراق"، مبينا، أن "رجال الجهاز باشروا واجباتهم في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، بعملية مشتركة جمعت بين رجالنا الشجعان وأبطال مكافحة الإرهاب في السليمانية، حسبما افادت وكالة الانباء العراقية. 

 

داعش الإرهابية الانبا الإرهاب العراق قتل عنصرين

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