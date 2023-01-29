وزيرة الثقافة الأردنية: التجربة المصرية من أهم تجارب العمل الثقافي

قالت هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية إن الأسبوع الثقافي المصري في “إربد عاصمة الثقافة” هو من أجمل الأسابيع، وكل التقدير للدول العربية التي شاركت فيه.

وأضافت خلال لقاء خاص مع برنامج "عن قرب"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر قدمت أدب، وحوارات فكرية، ومسرح، وأوبرا ومجموعة من الندوات، مؤكدة أن الجمهور الأردني كان متواجد بكل الفعاليات ومصر لديها تاريخ كبير في العمل الثقافي وجذورها في العالم العربي، وعلى فهم عميق أن التجربة المصرية هي من أهم التجارب العربية ومنفتحين عليها للتعلم والاستفادة منها.

المشروع الثقافي لا يمكن أن يعيش في عزلة

وأكدت أن المشروع الثقافي لا يمكن أن يعيش في عزلة عنا وعلينا أن نواكب التطور الإلكتروني وننظر إليه كفرصة للصناعات ووزارة الثقافة الأردنية أطلقت العديد من المنصات لينخرط فيها الشباب ومنصات للفنانين ومنصات وزارة الثقافة ليتمنكوا من التواصل فيما بينهم وتقديم أعمالهم.

وتابعت أن العالم اليوم يسير نحو التحول الإلكتروني والأردن يسير نحو الحكومة الإلكترونية ومن هنا تأتي أهمية الانفتاح والتطور الهائل وأن نعلم أطفالنا البرمجة بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم ولا يمكن أن لا يكون لدينا برامج تعليم الذكاء الاصطناعي والذي يمثل أولوية بالوقت الحالي ونحصن أولادنا بالقيم والوطنية والعقلية النقدية.