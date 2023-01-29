وزير الرياضة يهنئ اتحاد الكاراتيه بحصول مصر على 13 ميدالية متنوعة

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للاتحاد المصري للكاراتيه ولاعبي المنتخب الوطني، بعد حصولهم على 13 ميدالية متنوعة والحصول على المركز الأول في ترتيب جدول الميداليات ولقب البطولة.

تمكن لاعبو المنتخب الوطني من حصد لقب البطولة بعد حصولهم على المركز الأول في ترتيب جدول الميداليات برصيد 13 ميدالية متنوعة “3 ميداليات ذهبية، 3 ميداليات فضية، 7 ميداليات برونزية"، فيما جاءت أوكرانيا في المركز الثاني برصيد 4 ميداليات متنوعة "3 ميداليات ذهبية، 1 ميدالية برونزية"، وجاءت اليابان في المركز الثالث برصيد 6 ميداليات متنوعة "2 ميدالية ذهبية، 4 ميدالية برونزية".

وحصد الميداليات الذهبية لمصر كل من طه طارق، و عبد الله هشام، وريم سلامة.

حيث توج طه طارق بالذهبية في وزن +84 بعد فوزه على الاسباني ساخو سيك في النهائي بنتيجة 7-4 ، وتوج عبد الله هشام بذهبية وزن -75 كجم بعد فوزه على الإيطالي دانييلي دي فيفي بالنهائي وتوجت ريم سلامة بذهبية وزن -50 كجم بعد فوزها على الفنزويلية يورجيليس سالازار في النهائي.

بينما حصد الميداليات الفضية كل من: محمد جابر في وزن -60 كجم، ونورسين علي في وزن -61 كجم ، وسلمى حسن في وزن -55 كجم.

وجاءت الميداليات البرونزية من نصيب كل من: كريم ابو عيطة في منافسات وزن تحت 60 كجم، ومحمود بدوي في منافسات وزن فوق 84 كجم، وأحلام يوسف في منافسات وزن تحت 55 كجم، وبسملة حسن في منافسات وزن تحت 61 كجم، وفريال اشرف في منافسات الكوميتيه وزن تحت 68 كجم، وسهيلة اسماعيل في منافسات الكوميتيه وزن فوق 68 كجم، ودينا مصطفي في ذات المنافسات.